Marc Casadó diu el que molts pensen sobre el fora de joc de Lewandowski

Diumenge passat, el Barça va signar la seva segona derrota del curs. Ho va fer realitzant un partit descafeïnat i allunyat del que ens estaven acostumant, encara que més que demèrit culer, podem atribuir-lo a un mèrit superb de la Reial Societat. Això sí, malgrat no estar gaire encertats, al barcelonisme s'atribueix enormement una decisió arbitral que els va perjudicar i que podria haver canviat rotundament l'esdevenir del duel.

Marc Casadó, en una recent entrevista a El Partidazo de COPE, ha opinat sobre aquesta polèmica jugada. Es tracta del mil·limètric fora de joc assenyalat a Robert Lewandowski, una decisió que ha generat moltes reaccions. Casadó ha confessat que, per a ell, el fora de joc està mal assenyalat.

El jugador va comentar que en veure les imatges, no sembla que Lewandowski estigui en fora de joc. "A mi la imatge em sembla que no està en fora de joc", va afirmar Casadó. "Jo a les imatges reals veig que no és fora de joc", va afegir, subratllant el seu escepticisme sobre la precisió del sistema semiautomàtic.

| Movistar Plus+

Bromes sobre l'assumpte

Durant l'entrevista, Casadó va comentar que entén les queixes dels que veuen la jugada com un error. "Jo entenc les queixes, perquè penso exactament el mateix", va dir el jugador, recolzant els dubtes que han sorgit. Aquest comentari reflecteix la frustració de molts aficionats que també perceben la jugada com un error.

A més, Casadó es va mostrar humorístic en parlar sobre possibles solucions. En to de broma, va esmentar la idea de jugar amb "botes més petites" per evitar futurs fora de joc. Quan li van preguntar sobre la seva talla, va respondre entre rialles: "Jo, un 41, 42. Potser li dius a l'utiller, posa'm un 40, no sigui que el semiautomàtic…". Aquesta broma mostra l'ambient relaxat de la conversa, encara que el tema és seriós per al jugador.

Tot i les seves crítiques, Casadó va evitar entrar en teories conspiratives. No considera que hi hagi una campanya en contra de l'equip per anul·lar gols. "No, jo no en parlaria", va declarar, aclarint qualsevol insinuació de mala fe en les decisions arbitrals. Tot i això, suggereix que haurien de revisar si la màquina realment funciona bé.

Que serveixi de precedent irrepetible

Casadó va deixar clar que aquesta tecnologia ha de ser avaluada per evitar futurs errors. "Esperem que no s'equivoqui més", va expressar, manifestant el seu desig que no torni a passar una fallada similar. Aquesta declaració mostra la seva esperança que la tecnologia pugui millorar i evitar més polèmiques en el futur.

El comentari de Casadó reflecteix la preocupació de molts al món del futbol sobre l'ús de la tecnologia. La jugada amb Lewandowski ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre la precisió del sistema semiautomàtic. Tot i que aquesta eina es va introduir per fer el joc més just, els dubtes sobre la seva precisió segueixen presents.