Pablo Maffeo (Real Mallorca) diu el que molts pensen sobre Vinícius

Vinícius és conegut pel seu talent al camp, però també per les constants polèmiques que l'envolten. En molts dels seus partits, el brasiler es veu embolicat en discussions amb rivals i àrbitres, cosa que ha generat tant admiradors com detractors. Els enfrontaments entre Vinícius i els seus adversaris han esdevingut part habitual dels seus partits, i un dels equips on més s'han produït aquests xocs és el Reial Mallorca, amb Pablo Maffeo i Antonio Raïllo com a protagonistes.

En una entrevista recent, Pablo Maffeo i Antonio Raïllo, jugadors del Reial Mallorca, van parlar sobre els freqüents enfrontaments amb Vinícius. Maffeo, en particular, va ser molt clar sobre la seva opinió del brasiler i no va dubtar a expressar el que molts altres jugadors i aficionats pensen. Quan el presentador de l'entrevista li va preguntar a Maffeo per què sempre té "alguna amb ell", el defensa del Mallorca va respondre sense embuts: "És que plora molt". Sense pèls a la llengua.

Per la seva banda, Raïllo va mostrar un to més apaivagador, encara que no va poder evitar afegir una mica d'humor a la conversa. "Ens agrada escalfar l'ambient, la veritat", va comentar, entre rialles, suggerint que aquests pics són, en part, part de la seva "zona de confort" al terreny de joc. Per a Raïllo, aquests enfrontaments semblen ser una estratègia per incomodar Vinícius i guanyar avantatge sobre ell. "Aquí ens movem bé. És el nostre territori", va afegir el capità del Mallorca, i va deixar clar que l'equip se sent còmode enmig d'aquestes provocacions.

Estratègia psicològica

Tot i això, tant Maffeo com Raïllo van emfatitzar que aquests comentaris es feien en to de broma. Raïllo fins i tot va matisar al final de l'entrevista: "Tot en conya, eh". Això sembla indicar que, encara que les disputes al camp poden arribar a ser intenses, els jugadors del Mallorca no guarden un ressentiment profund cap a Vinícius. La intenció, segons ells, és simplement jugar amb intensitat i, de vegades, treure de polleguera un rival tan temperamental com el brasiler.

La relació de Vinícius amb els seus rivals ha estat objecte de debat des de fa temps. L'actitud desafiadora del davanter del Reial Madrid ha provocat reaccions mixtes als camps de la Lliga, on alguns hi veuen un jugador que lluita per defensar el seu estil, mentre que altres ho consideren propens a exagerar els contactes i "plorar" en excés, com va assenyalar Maffeo. Les paraules del defensa del Mallorca han posat novament sobre la taula la imatge de Vinícius al futbol espanyol.

L'estil provocador de Vinícius i la seva habilitat per trasbalsar els seus rivals ha estat tema de conversa entre jugadors i aficionats. Per al Reial Mallorca, especialment per a Maffeo i Raïllo, aquesta és una oportunitat per aprofitar-se d'aquesta faceta del brasiler i així intentar controlar-lo al camp. Els constants pics entre ells no només reflecteixen el caràcter competitiu dels dos equips, sinó també les estratègies psicològiques que alguns jugadors fan servir per tenir avantatge.