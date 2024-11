La contundent resposta de Nacho sobre un possible retorn al Reial Madrid

Amb les baixes recents en la defensa del Reial Madrid, l'equip es troba en una situació complicada. La lesió de llarga durada d'Eder Militao i de David Alaba al centre de la defensa, sumades a les de Dani Carvajal i Lucas Vázquez al lateral dret, han encès les alarmes. Davant d'aquesta crisi defensiva, s'ha especulat sobre possibles reforços al mercat d'hivern. Els noms d'antics defensors com Nacho Fernández i Sergio Ramos han començat a sonar com a opcions per tornar a l'equip blanc i cobrir aquests forats.

Nacho, que va ser un símbol de lleialtat durant els seus anys al Reial Madrid, va ser qüestionat sobre aquesta possibilitat en una recent entrevista a El Partidazo de COPE. Tot i això, el jugador va ser contundent en la seva resposta, deixant clar que no contempla un retorn al Reial Madrid al gener. “El Reial Madrid no m'ha trucat. Si em truquen per tornar? Ni m'ho plantejo, per descomptat", va afirmar Nacho. “Tenia molt clara la decisió sabent que una altra vegada hagués jugat trenta, quaranta o cinquanta partits. Això no em feia canviar la idea que tenia al cap", va afegir, deixant entreveure que la seva sortida va ser meditada i definitiva.

La il·lusió per Sergio Ramos i pels de la pedrera

Nacho també es va referir al seu afecte pel club, aclarint que, encara que no tornaria, segueix recolzant l'equip com un aficionat més. “Si em diguessin, jo sóc aquí molt feliç. Em toca patir amb el Reial Madrid com a aficionat", va declarar. Aquestes paraules mostren el seu compromís emocional amb l'equip que el va formar i en què va passar tants anys, però també la seva determinació de seguir el seu propi camí en aquesta nova etapa de la seva carrera. Ara vesteix la carcassa de l'Al-Qadsiah.

A més, Nacho va aprofitar l'ocasió per parlar sobre els rumors que també relacionen el seu excompany i amic Sergio Ramos amb una possible tornada al Reial Madrid. Ramos, que també va deixar el club i actualment es troba sense equip, ha estat vist com una opció per reforçar la defensa blanca. Sobre aquest tema, Nacho va comentar: “És una llegenda del Reial Madrid i amic meu. Seria bonic tornar-lo a veure al Reial Madrid, però no sé absolutament res. Pel que dieu a Espanya, no té pinta”.

Nacho també va expressar la seva opinió sobre la política de fitxatges del Reial Madrid, deixant clar el seu desig de veure més jugadors del planter al primer equip. “M'encantaria que no fitxessin ningú i apostessin per nois de la casa. Al final els jugadors del planter se sabrà si estan preparats si els donen l'oportunitat”, va explicar. A més, va elogiar els joves talents que actualment formen part de la plantilla blanca, esmentant el bon rendiment d'Asencio a l'últim partit.