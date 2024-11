Marc Casadó dice lo que muchos piensan sobre el fuera de juego de Lewandowski

El pasado domingo, el Barça firmó su segunda derrota del curso. Lo hizo realizando un partido descafeinado y alejado de lo que nos venían acostumbrando, aunque más que demérito culé, podemos achacarlo a un mérito soberbio de la Real Sociedad. Eso sí, pese a no estar muy atinados, en el barcelonismo se achaca enormemente una decisión arbitral que les perjudicó y que pudo haber cambiado rotundamente el devenir del duelo.

Marc Casadó, en una reciente entrevista en El Partidazo de COPE, ha opinado sobre esta polémica jugada. Se trata del milimétrico fuera de juego señalado a Robert Lewandowski, una decisión que ha generado muchas reacciones. Casadó ha confesado que, para él, el fuera de juego está mal señalado.

El jugador comentó que al ver las imágenes, no parece que Lewandowski esté en fuera de juego. "A mí la imagen me parece que no está en fuera de juego", afirmó Casadó. "Yo en las imágenes reales veo que no es fuera de juego", añadió, subrayando su escepticismo sobre la precisión del sistema semiautomático.

| Movistar Plus+

Bromas sobre el asunto

Durante la entrevista, Casadó comentó que entiende las quejas de quienes ven la jugada como un error. "Yo entiendo las quejas, porque pienso exactamente lo mismo", dijo el jugador, respaldando las dudas que han surgido. Este comentario refleja la frustración de muchos aficionados que también perciben la jugada como un error.

Además, Casadó se mostró humorístico al hablar sobre posibles soluciones. En tono de broma, mencionó la idea de jugar con "botas más pequeñas" para evitar futuros fuera de juego. Cuando le preguntaron sobre su talla, respondió entre risas: "Yo, un 41, 42. Igual le dices al utillero, ponme un 40, no vaya a ser que el semiautomático…". Esta broma muestra el ambiente relajado de la conversación, aunque el tema es serio para el jugador.

A pesar de sus críticas, Casadó evitó entrar en teorías conspirativas. No considera que exista una campaña en contra del equipo para anular goles. "No, yo no hablaría de eso", declaró, despejando cualquier insinuación de mala fe en las decisiones arbitrales. Sin embargo, sugiere que deberían revisar si la máquina realmente funciona bien.

Que sirva de precedente irrepetible

Casadó dejó claro que esta tecnología debe ser evaluada para evitar futuros errores. "Esperemos que no se equivoque más", expresó, manifestando su deseo de que no vuelva a ocurrir un fallo similar. Esta declaración muestra su esperanza en que la tecnología pueda mejorar y evitar más polémicas en el futuro.

El comentario de Casadó refleja la preocupación de muchos en el mundo del fútbol sobre el uso de la tecnología. La jugada con Lewandowski ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la precisión del sistema semiautomático. Aunque esta herramienta se introdujo para hacer el juego más justo, las dudas sobre su precisión siguen presentes.