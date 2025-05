Marc-André ter Stegen se'n va del Barça: les dues ofertes

Marc-André ter Stegen ha estat, durant gairebé una dècada, un dels rostres més fiables i constants del FC Barcelona. Amb actuacions memorables i una regularitat envejable, s'ha consolidat com un dels millors porters del món. Tanmateix, els temps canvien, i a Can Barça tot apunta a un gir de guió per a l'alemany.

L'arribada de Hansi Flick a la banqueta, l'aparició de nous noms i una afició cada cop més dividida han generat un còctel que podria precipitar la seva sortida del club. El porter ja no té assegurada la titularitat indiscutible que va gaudir durant anys. La seva continuïtat està en dubte per primera vegada de manera seriosa.

Una confiança que trontolla

Els darrers dies, les xarxes socials s'han omplert de l'etiqueta #TerStegenOut, una etiqueta que ha ressonat amb força a l'entorn culer. Tot i que molts aficionats continuen valorant la seva trajectòria, no pocs culers consideren que el seu rendiment ha baixat en partits importants i que és moment de donar pas a noves opcions.

La pressió mediàtica i popular ha calat fons. Ter Stegen, sempre discret en les seves declaracions, ha rebut el missatge amb claredat. Sap que ja no és intocable. I tot i que no ha fet públiques les seves intencions, en el seu entorn ja es perceben moviments que apunten a una avaluació seriosa sobre el seu futur immediat.

Joan Garcia, el relleu que ho canvia tot

El principal nom que amenaça la seva continuïtat és el de Joan Garcia, porter de l'Espanyol i revelació de LaLiga 2024/25. El seu fitxatge està pràcticament tancat. El jove porter català ha impressionat per la seva seguretat, reflexos i maduresa, i tant Flick com la direcció esportiva el veuen com el recanvi natural per iniciar un nou cicle a la porteria blaugrana.

A això s'hi afegeix la possible renovació de Wojciech Szczesny, que va arribar al club com a recanvi temporal després de la lesió de Ter Stegen. El seu rendiment ha superat expectatives, i podria quedar-se com a porter de rotació o fins i tot disputar el lloc de titular si Joan Garcia encara necessita rodatge.

Tots dos moviments dibuixen un futur en què Ter Stegen ja no seria la referència indiscutible de la porteria culer, una situació que, amb el Mundial 2026 a la vista, no és precisament ideal per a l'alemany.

Aràbia i Europa truquen a la seva porta

La resposta no s'ha fet esperar. Segons fonts properes al club, l'entorn de Ter Stegen ja ha rebut dues ofertes concretes. La primera prové d'Aràbia Saudita, on diversos equips estarien disposats a oferir-li un contracte multimilionari i un rol d'estrella absoluta. Una opció que, tot i ser temptadora econòmicament, podria allunyar-lo de l'elit competitiva.

La segona proposta és més atractiva des del punt de vista esportiu: clubs de la Bundesliga i de Turquia estarien disposats a repatriar-lo o fitxar-lo per assumir el rol de porter titular amb galons. Tot i que encara no hi ha una decisió definitiva, Ter Stegen no descarta cap opció.

L'error que ho ha canviat tot

El que semblava impensable fa només uns mesos ha començat a prendre forma. Ter Stegen, que ha defensat l'escut blaugrana amb lleialtat i professionalitat, ara ha de decidir si continuar lluitant pel seu lloc… o fer un pas al costat. I el més important va ser un error clau en el Clàssic contra el Real Madrid

En aquell partit, una mala refusada als últims minuts va acabar en el gol de la derrota. Una errada que encara cou al Camp Nou i que, segons fonts internes, va provocar la primera conversa seriosa a la direcció esportiva sobre buscar un relleu. Aquest error, sumat a l'interès per Joan Garcia, ha posat Ter Stegen davant un gran dilema.