Manuel Pellegrini tria un ex del Barça per al lateral: Felicitat al Levante UD

El Real Betis treballa sense descans per definir la seva plantilla de cara a una temporada en què vol consolidar el seu projecte europeu i mantenir el pols competitiu a LaLiga. Amb la sortida de Youssouf Sabaly i la recerca de solucions fiables per al lateral dret, la direcció esportiva ha mogut fitxa ràpidament per reforçar una de les posicions més sensibles de l'equip. Tot i que Emerson Royal continua sent l'opció número u, el nom de Marc Pubill ha irromput amb força a l'agenda verd-i-blanca i està provocant moviments que afecten diversos clubs espanyols.

Les negociacions per Emerson Royal avancen, i el seu representant ha estat vist aquest mateix dijous a les oficines del Benito Villamarín, cosa que evidencia l'interès clar per recuperar el lateral brasiler de l'AC Milan. Tanmateix, el Betis manté obertes altres vies en cas que l'operació no arribi a bon port o fins i tot busca reforçar ambdós costats si se'n dona l'oportunitat. Aquí és on entra en joc Marc Pubill, lateral dret de la UD Almería i ex del Barça, que fa setmanes que és al radar bètic com a alternativa principal, segons Estadio Deportivo.

Marc Pubill, amb 22 anys, és un dels laterals joves amb més projecció del futbol espanyol. Format a les pedreres de Manresa, Espanyol, Levante UD i FC Barcelona, ja s'ha fet un nom a LaLiga i ha mostrat solvència defensiva, recorregut físic i capacitat per incorporar-se a l'atac. La possibilitat que recali a Heliòpolis il·lusiona el cos tècnic de Pellegrini, que valora la seva versatilitat i la seva recent experiència a la selecció sub 21, on s'ha assentat com a titular.

El Levante UD, pendent de l'operació: el 25% d'una futura venda pot salvar un pressupost

Un dels grans beneficiats d'un possible traspàs de Pubill al Betis seria el Levante UD. El club granota, que va vendre Pubill a l'Almería el 2023 per uns cinc milions d'euros, va retenir un 25% dels drets econòmics del jugador. Això vol dir que, si el Betis tanca l'operació per una xifra superior a aquesta quantitat, el Levante rebria una suma important que suposaria una autèntica bombolla d'oxigen per a la seva economia.

El club valencià ha aconseguit l'ascens a Primera Divisió i afronta una nova temporada a LaLiga amb la intenció que no sigui quelcom efímer. Per això, evidentment, caldran bons fitxatges i qualsevol injecció econòmica és benvinguda.

Pubill, un perfil que encaixa en el nou Betis de Pellegrini

Per a Manuel Pellegrini, comptar amb un lateral dret fiable és vital per donar equilibri a l'equip, sobretot davant la sortida de Sabaly i la situació contractual de Bellerín. Pubill es caracteritza pel seu físic imponent (1,90 metres), capacitat de recorregut i bon peu per posar centrades des de la banda. A més, ha demostrat ser disciplinat en defensa i eficaç en les transicions, quelcom fonamental en l'esquema ofensiu del tècnic xilè.

El fet d'haver estat internacional sub 21 i d'haver-se penjat l'or olímpic amb Espanya parla del seu caràcter competitiu i la seva experiència tot i la joventut. Pubill busca un salt de qualitat després de l'experiència a Almería, i el Betis es perfila com el destí ideal per fer aquest pas.