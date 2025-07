Manuel Pellegrini es frega les mans: El jugador que vol tornar

per Joan Grimal

Heliòpolis torna a somiar. Després d'una temporada il·lusionant, amb la plantilla oferint un rendiment notable tant a LaLiga com a Europa, el Real Betis ja treballa per confeccionar un equip encara més competitiu de cara al pròxim curs. I un dels noms que torna a sonar amb força entre els passadissos del Benito Villamarín és el d'un vell conegut de l'afició verd-i-blanca.

No és un fitxatge mediàtic a l'estil d'Isco o Antony, però sí un nom que desperta simpatia i respecte per igual. Un jugador que, amb la seva velocitat, entrega i compromís, va deixar empremta al lateral esquerre del Betis i que, des que va marxar, no ha deixat de manifestar el seu desig de tornar.

Un estiu decisiu per al club i el jugador

Des de la seva sortida el gener de 2023 a l'Aston Villa a canvi de 13,5 milions d'euros, la seva carrera ha passat per moments d'alts i baixos. Inicialment, va encaixar bé a l'equip anglès sota la direcció d'Unai Emery. Tanmateix, amb el temps, va anar perdent protagonisme fins a quedar fora dels plans del tècnic basc. Això el va portar a una cessió al Nottingham Forest, on tampoc va trobar la continuïtat desitjada.

| XCatalunya, FootyRenders

Ara, als seus 31 anys, torna a l'Aston Villa, on afrontarà el seu últim any de contracte. Una situació contractual que facilita una sortida aquest mateix estiu. Amb el carril esquerre del Betis sense consolidar, i després d'un mal curs de Perraud i Ricardo Rodríguez, el retorn de l'exjugador verd-i-blanc es presenta com una operació raonable.

Un gest a xarxes que ha encès la il·lusió

El que ha reactivat especialment els rumors ha estat el seu comportament a les xarxes socials. En concret, la seva reacció davant d'un tuit publicat pel compte oficial del Real Betis després del golàs d'Antony contra l'Espanyol de fa uns mesos. El club va acompanyar la publicació amb diversos emojis de cabra, fent al·lusió al fet que el brasiler és el "GOAT" (Greatest Of All Time).

| XCatalunya, Canva

La resposta del lateral va ser immediata: emojis d'explosions i estrelles, deixant clara la seva admiració pel gol i, de passada, evidenciant que segueix de prop tot el que passa al seu antic club. L'afició no va trigar a reaccionar. Desenes de comentaris li demanaven el retorn. El més repetit, senzill i directe: “Fas falta tu”

El factor emocional i esportiu, claus en l'operació

Des del punt de vista tècnic, el Betis necessita un jugador fiable per a aquest perfil esquerre. La defensa ha estat un dels punts febles aquesta campanya i la direcció esportiva, encapçalada per Manu Fajardo, ho sap. A això s'hi suma la sintonia total entre el jugador i el club, quelcom que no sempre es troba en els moviments de mercat.

El jugador, per la seva banda, està disposat a ajustar el seu salari i a prioritzar el projecte esportiu per sobre d'altres aspectes econòmics. Ha seguit connectat emocionalment amb l'entitat, amb la ciutat i amb l'afició. En moltes entrevistes ha confessat que a Sevilla va viure la seva millor etapa professional i personal.

L'home que vol tornar a casa és Álex Moreno

I així, després de setmanes d'especulacions, es confirma que el futbolista que il·lusiona el beticisme amb el seu possible retorn no és altre que Álex Moreno. El lateral català vol tornar a vestir de verd-i-blanc. El seu desig és clar. El Betis ho sap. I ara, amb les circumstàncies a favor, tot està a les mans del club.