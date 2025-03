Manuel Pellegrini demana el fitxatge d'un jugador del Barça

En plena batalla per assegurar la seva presència en competicions europees, el Betis no perd de vista el que ve. Malgrat els alts i baixos que ha patit l'equip durant la temporada, el club sevillà segueix en la lluita per consolidar-se entre els sis primers de LaLiga. Manuel Pellegrini, conscient que la regularitat ha estat una assignatura pendent, ja treballa amb antelació per reforçar la seva plantilla de cara al pròxim curs. I una posició concreta preocupa més del que sembla.

Context lliguer del quadre de Pellegrini

El conjunt verd-i-blanc ha alternat grans actuacions amb ensopegades inesperades. Amb 9 jornades per disputar, es troba immers en una intensa lluita amb clubs com Real Sociedad, Villarreal o Sevilla per un bitllet a Europa, podent somiar amb els llocs Champions. La defensa ha estat una de les línies més castigades per la falta de continuïtat, i en diversos partits la fragilitat al darrere ha acabat pesant més que la inspiració ofensiva.

| XCatalunya, Canva

Pellegrini ha provat diferents fórmules, però algunes posicions clau segueixen sense oferir garanties. En especial, preocupa el rendiment en certs partits que l'equip semblava tenir controlats i que van acabar escapant-se en els últims minuts. Un senyal clar que alguns perfils de la plantilla necessiten renovar-se.

L'historial entre Betis i Barça, una via cada cop més transitada

La bona sintonia entre la direcció esportiva del Betis i el FC Barcelona ha permès en els últims anys diversos moviments beneficiosos per a ambdós. Casos com els d'Emerson Royal, Juan Miranda, Chadi Riad o Abde són només alguns exemples. Jugadors joves, amb talent, que no trobaven lloc al Camp Nou però sí encaixaven en el projecte del Villamarín.

| YouTube

Aquest mateix model podria repetir-se a l'estiu. Des de Sevilla ja han iniciat contactes discrets per explorar una nova incorporació, i tots els senyals apunten que serà una operació amb segell culé.

Una demarcació sota la lupa

El que no s'ha dit —almenys públicament— és que la necessitat més urgent no està a la defensa ni a la davantera. El focus està posat en una posició més silenciosa, però absolutament decisiva: la porteria. Des de la marxa de Rui Silva al gener, el Betis no ha trobat un substitut de plenes garanties. Adrián San Miguel ha complert amb ofici, però la seva veterania i alguns dubtes puntuals han reactivat la recerca d'un nou porter.

Fran Vieites tampoc ha acabat de consolidar-se. I, amb Europa en joc, Pellegrini vol algú que no només ofereixi seguretat, sinó també continuïtat a mitjà termini.

L'elegit: experiència al Camp Nou i futur per davant

Amb contracte fins al 2026 però sense minuts des de l'arribada de Flick, l'objectiu del Betis és Iñaki Peña. El jove porter, que va saber respondre amb nota quan li va tocar reemplaçar Ter Stegen, ha estat relegat a un paper secundari amb l'arribada del tècnic alemany i la irrupció de Szczęsny.

Sense marge de creixement al Camp Nou i amb ganes de sentir-se important, Peña veu amb bons ulls l'opció verd-i-blanca. Pellegrini li oferiria la titularitat, continuïtat i la possibilitat de disputar competicions europees. Una oportunitat perfecta per rellançar la seva carrera… i perquè el Betis reforci una de les seves peces més fràgils.