Manuel Pellegrini diu NO a un futbolista del Barça

El Real Betis està treballant ja en la planificació esportiva per a la pròxima temporada amb objectius clars en ment. Després d'un curs amb alts i baixos, Manuel Pellegrini busca consolidar un projecte competitiu, però la veritat és que algunes decisions recents indiquen que al Benito Villamarín ja no estan disposats a arriscar-se amb certes promeses que no han rendit al màxim nivell.

Actualment en plena lluita per assegurar plaça europea per a la pròxima campanya, el Betis ha de reforçar posicions clau a causa de sortides imminents, com la del brasiler Antony dos Santos, qui probablement abandonarà l'entitat a l'estiu. No obstant això, Pellegrini té clar que certes apostes, encara que atractives sobre el paper, no sempre funcionen sobre el camp.

| XCatalunya, Canva

Això explica per què, recentment, el tècnic xilè ha decidit fer marxa enrere a un possible interès per un Ansu Fati la carrera del qual travessa un preocupant declivi. I és que l'historial recent amb jugadors en situacions similars no deixa bon record a Heliòpolis. Així ho ha informat El Nacional.

El precedent negatiu que condiciona la decisió

El cas més recent és el del jove brasiler Vitor Roque, una altra perla culé que va arribar al Betis cedit amb altes expectatives i que, no obstant això, no va poder complir amb les previsions generades al voltant de la seva figura. Aquest antecedent ha servit com a advertència clara per a Pellegrini i el seu cos tècnic.

En conseqüència, l'entrenador verd-i-blanc s'ha mostrat taxatiu a rebutjar la possibilitat de sumar Ansu Fati a la seva plantilla. L'internacional espanyol, de només 22 anys, es troba en una etapa crítica de la seva carrera, lluny del nivell mostrat quan va irrompre en el primer equip blaugrana.

| Víctor Salgado - FC Barcelona, FC Barcelona

La situació d'Ansu Fati preocupa especialment per la seva falta de continuïtat. El passat dimecres, en els quarts de final de la Champions League, el davanter va disputar només 10 minuts quan el partit contra el Borussia Dortmund ja estava sentenciat (4-0). Abans d'aquesta breu aparició, l'últim partit d'Ansu havia estat el 4 de gener, revelant la poca confiança que Hansi Flick diposita actualment en ell.

Quant al Betis, la seva situació és diferent. Situat a la part alta de la classificació de LaLiga, el club andalús necessita jugadors que assegurin rendiment immediat. Pellegrini entén que no està en condicions d'experimentar novament amb futbolistes que requereixen temps i paciència per recuperar la seva millor versió.

El problema fonamental que percep Pellegrini és que Ansu Fati, amb un salari proper als 14 milions d'euros anuals, no ofereix actualment garanties suficients per justificar semblant inversió. A més, el seu historial de lesions i baix ritme competitiu són factors determinants que dissuadeixen qualsevol operació. A més, Pellegrini considera que la seva plantilla ja compta amb jugadors prometedors com Jesús Rodríguez, la irrupció del qual aquesta temporada ha estat espectacular, reduint així la necessitat de sumar més jugadors en condicions incertes.