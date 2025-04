Hansi Flick tremola: El motiu que indica que el Barça perdrà a Leganés

El FC Barcelona afronta aquesta nit un partit clau en la lluita pel títol de LaLiga davant el Leganés a Butarque, un estadi històricament complicat per als blaugrana. Encara que a simple vista sembla un duel favorable per al conjunt dirigit per Hansi Flick, les estadístiques i antecedents recents conviden a la cautela.

El Barça arriba al partit amb un avantatge còmode en la classificació, sent líder amb 67 punts en 30 jornades. No obstant això, aquest matx presenta més trampes de les que podrien semblar evidents. Butarque no és precisament un escenari senzill per als culers; de fet, en la temporada 2018/19, el Leganés va sorprendre els blaugrana emportant-se una inesperada victòria.

| FCB

A més, existeix un altre factor determinant: el Barça té en ment la tornada dels quarts de final de la Champions League dimarts vinent, un compromís vital que podria portar Flick a rotar a diversos jugadors clau per evitar lesions i cansament acumulat. Aquesta circumstància podria complicar encara més un partit ja per si mateix exigent.

El FC Barcelona domina actualment la classificació amb 67 punts, seguit pel Real Madrid amb 63 i l'Atlètic de Madrid amb 60. Una victòria permetria al Barça dormir amb un avantatge significatiu: set punts sobre els blancs i deu sobre els blanc-i-vermells, posant pressió addicional a tots dos rivals abans dels seus respectius partits del cap de setmana.

D'altra banda, el Leganés viu una situació diametralment oposada. Amb 28 punts, ocupa la penúltima posició després de la victòria aquesta mateixa tarda de Las Palmas, un rival directe per la permanència. Els madrilenys necessiten puntuar amb urgència per mantenir les seves opcions de salvació intactes.

| FCB

El motiu de preocupació per a Hansi Flick

La inquietud per a Flick i el Barça no es limita a la pressió classificatòria o a les dificultats històriques a Butarque. Aquesta mateixa combinació de partits—Betis, Borussia Dortmund i Leganés—es va repetir al desembre passat amb resultats preocupants. Llavors, el Barça va empatar contra els andalusos (2-2), va vèncer el Dortmund (2-3) i va perdre contra els madrilenys en Lliga.

En aquesta segona volta, curiosament, ja s'han repetit parcialment els dos primers resultats: empat davant el Betis (1-1) i victòria davant el Dortmund (4-0). La por rau en la possibilitat que la història es repeteixi completament amb una derrota davant el Leganés, la qual cosa seria un cop anímic considerable abans del compromís europeu.

El conjunt madrileny ha demostrat aquesta temporada que no tem als grans equips. Ja ha aconseguit derrotar l'Atlètic de Madrid, va complicar enormement el Real Madrid tant en Copa com en el recent enfrontament de lliga, i a més va derrotar el Barça en la primera volta del campionat.