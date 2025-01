Manu Fajardo ho confirma: Rui Silva se'n va... què diu d'Álvaro Valles?

Després de diverses setmanes de rumors, és oficial: Rui Silva se'n va a l'Sporting de Portugal per una quantitat propera als 4,7 milions d'euros, després de diverses temporades a Heliòpolis en les quals va deixar empremta amb actuacions de mèrit. El meta lusità, a més, ja ha pogut debutar amb els ‘Leões’, aconseguint deixar la seva porteria a zero en el seu primer encontre. Era un secret a veus que es va confirmar quan Manu Fajardo, director esportiu del Betis, va compartir davant els micròfons de DAZN que l'operació estava pràcticament tancada i que els seus plans no incloïen un substitut immediat per al portuguès.

Fins fa poc, molts donaven per fet que la possible sortida de Rui Silva obriria les portes d'un retorn anticipat d'Álvaro Valles, el porter andalús que es va formar a la pedrera verd-i-blanca abans de passar per Las Palmas. No obstant això, el mateix Fajardo va desmentir aquesta possibilitat amb rotunditat. “No, no, no tinc intenció de visitar les Illes Canàries”, va deixar anar amb un to irònic que deixava clara la postura del Betis en aquest mercat d'hivern. La principal raó no és altra que la confiança dipositada per Manuel Pellegrini en els porters que ja formen part de la plantilla, a més de la prioritat que el club atorga a reforçar l'atac i, si sorgeix l'ocasió, la medul·lar. El Betis no desemborsarà diners per un porter quan, als ulls de Pellegrini, la posició està molt ben coberta.

De fet, hem vist com el xilè va apostar per Fran Vieites en les últimes jornades de lliga en què Rui Silva va estar de baixa per lesió, així com a la Copa del Rei, on el jove porter ha estat el titular habitual en l'edició present. Adrián San Miguel, amb àmplia experiència a la Premier League, es reserva per a la UEFA Conference League, mentre que la pedrera també continua produint alternatives, amb Guilherme Fernandes o Germán García preparats per actuar si fos necessari. La plantilla del Betis, segons subratlla Fajardo, “compta amb porters suficients i de qualitat”.

Álvaro Valles: o a l'estiu o res

D'altra banda, la sortida de Rui Silva no és l'únic moviment que ha generat debat. El Betis va tancar també la venda d'Assane Diao al Como, una altra operació que deixa ingressos i revaloritza la feina de pedrera. Malgrat les crítiques d'alguns sectors de l'afició, Fajardo va defensar les decisions del club: “El mercat d'hivern sempre és difícil i no és fàcil millorar el que tenim. La venda d'un canterà genera plusvàlua i indica que la feina formativa s'està fent bé”.

Quant a Álvaro Valles, el porter de la UD Las Palmas que porta tot el curs a la graderia per la seva negativa a renovar, el Betis manté la seva postura inamovible: no vindrà al gener i caldrà esperar a la pròxima temporada per veure si Heliòpolis es converteix finalment en el seu destí. Si decideix esperar a quedar lliure i el Betis el continua considerant un porter de futur, aquí podria forjar-se el desitjat retrobament. Mentrestant, la realitat és que l'equip verd-i-blanc tanca la seva porteria amb les peces disponibles i la mirada posada a sumar reforços on més urgent sigui. El desenllaç deixa clar que Manu Fajardo i el seu equip prioritzen els fitxatges d'atac, buscant, en les seves paraules, “un salt de qualitat a la davantera i, si es pot, al centre del camp”. D'aquesta manera, es posa fi al culebró de la porteria amb la certesa que no hi haurà reforç hivernal sota pals.