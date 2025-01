El retorn bomba que prepara Osasuna: Vicente Moreno il·lusionat

La temporada d'Osasuna avança amb alts i baixos i, en un moment crucial de la competició, al club navarrès es planteja un fitxatge que podria disparar la il·lusió de l'afició rojilla. Es tracta, segons ha informat Fichajes.net, d'un possible retorn de David García, un central que va deixar empremta en el conjunt pamplonès i que, fa pocs mesos, va sortir rumb a l'Al Rayyan de Qatar. El defensor, que va triomfar amb els rojillos des de la categoria de base fins a convertir-se en pilar del primer equip, podria vestir de nou la samarreta rojilla aquest mateix mercat d'hivern.

La història de David García amb Osasuna sempre va estar marcada pel compromís i la dedicació. Al llarg de les seves 305 aparicions amb els navarresos abans del seu traspàs, el central va demostrar lideratge, contundència defensiva i un gran sentit de pertinença. El seu valor de mercat, que va arribar a situar-se en 20 milions d'euros al juny de 2022, reflecteix la importància que va assolir en un equip que va aconseguir assentar-se en l'elit nacional i, fins i tot, somiar amb metes europees en diverses ocasions. Va ser precisament el seu excel·lent rendiment el que va cridar l'atenció de l'Al Rayyan, que va pagar al voltant de 10 milions d'euros per incorporar-lo l'estiu passat.

Tanmateix, l'adaptació al futbol qatarià no ha resultat tan senzilla com esperava. L'estil de joc i la intensitat competitiva a la Qatar Stars League disten força del que García estava acostumat a LaLiga. Encara que els seus números individuals (21 partits, 1 gol i molts minuts acumulats) indiquen que ha estat important, no s'ha sentit plenament còmode ni recolzat en un entorn molt diferent al que va viure a Pamplona. És per això que, d'acord amb diverses informacions, el jugador estaria avaluant la possibilitat de tornar a Espanya i, més concretament, a El Sadar.

| Marca

Vicente Moreno, encantat

La posició de Vicente Moreno sobre aquesta possibilitat és molt positiva. L'entrenador d'Osasuna, que busca reforçar l'eix de la defensa per encarar amb garanties la segona meitat de la temporada, no tindria inconvenient en obrir-li la porta a un futbolista experimentat i amb un gran coneixement del club. La directiva, per la seva banda, valora enormement el pes que David García podria tornar a tenir tant al vestidor com al camp. El seu lideratge i experiència a LaLiga encaixarien a la perfecció amb un equip que somia amb mantenir-se o escalar posicions a la classificació.

Això sí, l'operació no estaria exempta de complexitats. L'Al Rayyan va invertir una quantitat significativa en la seva contractació i no sembla disposat a alliberar-lo a qualsevol preu. Amb un contracte en vigor fins a l'any 2027 i un valor de mercat de 8 milions d'euros, l'entitat qatariana tractarà d'assegurar un benefici en cas de concretar-se el traspàs o, almenys, recuperar part de la inversió. La voluntat del jugador, però, podria ser determinant perquè les negociacions es resolguin de manera favorable a Osasuna.

Veurem, doncs, si aquesta informació de Fichajes.net esdevé certa i l'operació avança en els pròxims dies o si, per contra, es queda en un simple rumor més.