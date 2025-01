Manu Fajardo lo confirma: Rui Silva se va... ¿qué dice de Álvaro Valles?

Tras varias semanas de rumores, es oficial: Rui Silva se marcha al Sporting de Portugal por una cantidad cercana a los 4,7 millones de euros, después de varias temporadas en Heliópolis en las que dejó huella con actuaciones de mérito. El meta luso, además, ya ha podido debutar con los ‘Leões’, logrando dejar su portería a cero en su primer encuentro. Era un secreto a voces que se confirmó cuando Manu Fajardo, director deportivo del Betis, compartió ante los micrófonos de DAZN que la operación estaba prácticamente cerrada y que sus planes no incluían un sustituto inmediato para el portugués.

Hasta hace poco, muchos daban por hecho que la posible salida de Rui Silva abriría las puertas de un retorno anticipado de Álvaro Valles, el guardameta andaluz que se formó en la cantera verdiblanca antes de pasar por Las Palmas. Sin embargo, el propio Fajardo desmintió esta posibilidad con rotundidad. “No, no, no tengo intención de visitar las Islas Canarias”, soltó con un tono irónico que dejaba clara la postura del Betis en este mercado de invierno. La principal razón no es otra que la confianza depositada por Manuel Pellegrini en los porteros que ya forman parte de la plantilla, además de la prioridad que el club otorga a reforzar el ataque y, si surge la ocasión, la medular. El Betis no va a desembolsar dinero por un guardameta cuando, a ojos de Pellegrini, la posición está muy bien cubierta.

De hecho, hemos visto cómo el chileno apostó por Fran Vieites en las últimas jornadas ligueras en las que Rui Silva estuvo de baja por lesión, así como en la Copa del Rey, donde el joven guardameta ha sido el titular habitual en la presente edición. Adrián San Miguel, con amplia experiencia en la Premier League, se reserva para la UEFA Conference League, mientras que la cantera también sigue produciendo alternativas, con Guilherme Fernandes o Germán García preparados para actuar si fuese necesario. La plantilla del Betis, según subraya Fajardo, “cuenta con porteros suficientes y de calidad”.

Álvaro Valles: o en verano o nada

Por otra parte, la salida de Rui Silva no es el único movimiento que ha generado debate. El Betis cerró también la venta de Assane Diao al Como, otra operación que deja ingresos y revaloriza el trabajo de cantera. Pese a las críticas de algunos sectores de la afición, Fajardo defendió las decisiones del club: “El mercado de invierno siempre es difícil y no es fácil mejorar lo que tenemos. La venta de un canterano genera plusvalía e indica que el trabajo formativo se está haciendo bien”.

En cuanto a Álvaro Valles, el guardameta de la UD Las Palmas que lleva todo el curso en la grada por su negativa a renovar, el Betis mantiene su postura inamovible: no vendrá en enero y habrá que esperar a la próxima temporada para ver si Heliópolis se convierte finalmente en su destino. Si decide esperar a quedar libre y el Betis lo sigue considerando un portero de futuro, ahí podría fraguarse el ansiado reencuentro. Mientras tanto, la realidad es que el equipo verdiblanco cierra su portería con las piezas disponibles y la mirada puesta en sumar refuerzos donde más urgente sea. El desenlace deja claro que Manu Fajardo y su equipo priorizan los fichajes de ataque, buscando, en sus palabras, “un salto de calidad en la delantera y, si se puede, en el centro del campo”. De este modo, se pone fin al culebrón de la portería con la certeza de que no habrá refuerzo invernal bajo palos.