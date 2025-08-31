Manolo González toma una decisión que afecta a los nuevos fichajes del Espanyol

El RCDE Stadium acoge esta tarde un duelo con mucho interés entre un Espanyol invicto y un Osasuna en construcción. La atención en clave perica se centra en las decisiones de Manolo González, que ha optado por limitar en gran medida la presencia de los fichajes en el once titular. Esto sorprende por el volumen de incorporaciones veraniegas.

Solo tres caras nuevas en el once titular frente a Osasuna

El técnico blanquiazul repite la idea de dar confianza a los futbolistas que ya estaban la pasada campaña. Frente a Osasuna, únicamente Dimitrovic bajo palos, Tyrhys Dolan en uno de los costados y Kike García en punta de ataque forman parte del grupo de incorporaciones que arrancan de inicio. El resto de fichajes deberán esperar su oportunidad desde el banquillo, lo que supone un mensaje claro prudente en la integración de los nuevos jugadores.

El once inicial del Espanyol es el siguiente: Dimitrovic; El Hilali, Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano, Edu Expósito, Pere Milla; Dolan, Javi Puado y Kike García. Una alineación que mantiene el esquema 4-3-3, con el reto de seguir sumando en este arranque positivo de campeonato.

Miguel Rubio pierde protagonismo pese a su buen inicio

La decisión más llamativa ha sido la suplencia de Miguel Rubio. El central fue protagonista en la primera jornada anotando frente al Atlético y repitió titularidad en Anoeta. Sin embargo, Manolo González ha decidido apostar hoy por Calero en el eje de la defensa junto a Cabrera. El cambio no responde a un bajo rendimiento evidente, por lo que parece vinculado a la necesidad de repartir minutos y reforzar jerarquías internas.

El movimiento invita a pensar que la competencia en la zaga será alta, con varios jugadores disputándose dos posiciones. Para Rubio, la suplencia supone un recordatorio de que deberá consolidar méritos en cada oportunidad disponible.

La delantera, con Kike García por delante de Roberto

Otro de los movimientos destacados es la elección de Kike García como delantero titular. El experimentado ariete, recién llegado, desplaza a Roberto, que había sido referencia ofensiva en las dos primeras jornadas. El técnico busca probablemente aprovechar la capacidad de Kike para fijar centrales y facilitar la llegada de jugadores de segunda línea como Puado o Pere Milla. En un partido frente a un correoso rival como Osasuna, eso es importante.

La suplencia de Roberto sorprende, pero también refleja que el entrenador quiere exprimir diferentes variantes en ataque, especialmente ante un rival sólido defensivamente como Osasuna.

Fichajes a la espera y calendario inmediato

Futbolistas como Salinas, Ramón Terrats, Luca Koleosho, Pickel o Riedel deberán esperar su momento. Manolo González ha optado por darles un rol secundario en este inicio, priorizando la cohesión de un bloque que ya ha mostrado fiabilidad en las dos primeras jornadas. La estrategia busca mantener estabilidad mientras los recién llegados se adaptan al sistema y al ritmo de la competición.