Edu Aguirre insisteix en el seu discurs contra Lamine Yamal: Si Raphinha fos espanyol...

per Iker Silvosa

En les darreres setmanes, l'ambient futbolístic europeu està més polaritzat que mai. El debat sobre qui ha de conquerir la propera Pilota d'Or ha encès les tertúlies, els grups de WhatsApp i fins i tot els despatxos dels grans clubs. Més enllà dels noms habituals, una nova generació reclama el tron. Tanmateix, no tothom sembla convençut del mateix candidat.

L'entrega de la Pilota d'Or al setembre s'anticipa com una de les més obertes i incertes dels darrers anys. La irrupció de joves talents ha canviat el focus de la conversa i ha tret a la llum una pugna generacional amb opinions molt enfrontades. En aquest context, el paper dels periodistes en programes de referència, com El Chiringuito, es torna clau per modelar el relat mediàtic.

El discurs d'Edu Aguirre divideix l'audiència

Anit, en un dels debats més seguits de la televisió esportiva, Edu Aguirre va alçar la veu per qüestionar el favoritisme cap a Lamine Yamal, un dels joves més prometedors del panorama internacional. La seva intervenció, que no va deixar indiferent ningú, va girar entorn del rendiment dels atacants blaugrana i la percepció mediàtica que existeix al seu voltant.

| FCB

Segons Edu Aguirre, l'argument de molts culers contra Mbappé és la manca de títols, però el periodista assenyala que si aquest fos el criteri principal, Ousmane Dembélé s'enduria la palma. També va portar el debat al marc dels números i les estadístiques, remarcant que Raphinha ha signat una campanya estadísticament superior a la de Lamine Yamal pel que fa a gols i assistències.

La polèmica va sorgir en assenyalar el possible tracte de favor cap a Lamine Yamal. "Si Raphinha fos espanyol, de La Masia i tingués 17 anys, estaríeu tots demanant la pilota d'or per a Raphinha", va assegurar Aguirre, llançant així el debat sobre el pes mediàtic que té la joventut i la nacionalitat en aquests premis.

Les estadístiques, al centre del debat per la Pilota d'Or

Un dels punts calents de la discussió gira entorn dels números dels candidats. Raphinha, per exemple, ha tancat la temporada amb 34 gols i 25 assistències en 57 partits, unes xifres que superen àmpliament les de Lamine Yamal, que suma 18 gols i 25 assistències en 55 partits. Si s'analitza el rendiment des del març, Lamine Yamal ha accelerat amb 7 gols i 4 assistències, confirmant la seva explosió en el tram decisiu. De fet, segons Edu Aguirre, el jove futbolista culer només ha estat decisiu a partir d'aquest mes.

Mbappé, per la seva banda, continua sent un dels noms més sòlids en la cursa pel premi. El davanter francès ha tornat a ser pitxitxi de LaLiga i Bota d'Or a Europa, arguments que tradicionalment han pesat molt a l'hora de decidir el guardó.

Davant d'aquesta realitat, sorgeixen preguntes sobre què pesa més: la regularitat i els títols col·lectius o la narrativa d'un talent precoç que revoluciona la temporada.