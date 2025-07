El Mallorca vol un altre jugador del Barça: la fórmula que prepara Deco

per Joan Grimal

El Reial Mallorca ha fixat la seva mirada en una de les joies emergents de la pedrera del FC Barcelona, un extrem que ha començat a sonar amb força als despatxos del conjunt balear i que ja sap què és entrenar sota les ordres de Hansi Flick.

El club balear, que recentment va incorporar el mitjapunta Pablo Torre, vol continuar apostant per joves amb projecció provinents del club blaugrana. I la fórmula que ha funcionat amb Torre podria repetir-se: traspàs amb opció de recompra, una plusvàlua futura i beneficis compartits en cas que el jugador exploti.

Un perfil que enamora els tècnics del Mallorca

L'esportista en qüestió és un extrem ràpid, incisiu i amb gran desequilibri en l'u contra u. Tot i no haver estat seleccionat per a la gira del primer equip a l'Àsia, el seu rendiment en la primera fase de la pretemporada va deixar empremta. De fet, va ser campió amb el Juvenil A del Barça i va sumar minuts amb el Barça Atlètic en la part final de la temporada passada.

| XCatalunya, Canva, RCD Mallorca

Va arribar al club blaugrana l'estiu de 2024 i ràpidament es va convertir en una de les peces més prometedores de la seva generació. Amb només 19 anys, ha estat internacional amb la selecció espanyola sub-19, i el seu perfil encaixa perfectament amb l'estil de joc del Mallorca: vertical, ofensiu i amb marge de creixement.

Negociació avançada i condicions similars a les de Pablo Torre

La intenció del club culer no és desprendre's del jugador sense garanties: vol mantenir algun tipus de control sobre el seu futur. Per això, el model que més agrada a Can Barça és el d'una venda pactada, amb possibilitat de recompra i beneficis compartits si el jugador fa el salt a un equip més gran en el futur.

| Africa Images, XCatalunya, Artesia Wells

Un precedent clar és el cas de Pablo Torre, venut al Mallorca per cinc milions d'euros amb una clàusula de recompra i el 50% d'una futura plusvàlua. Aquest tipus d'operacions permet al Barça alleujar la seva situació econòmica sense renunciar completament al potencial dels seus joves talents.

A més, des de l'entorn del jugador, l'opció d'arribar al Mallorca es veu amb bons ulls. El club balear li ofereix minuts a Primera Divisió, continuïtat i un entorn menys exigent que el del primer equip blaugrana. Una oportunitat ideal per demostrar tot el seu talent sense la pressió immediata del Camp Nou.

Una decisió estratègica de futur

Amb Hansi Flick al capdavant del primer equip i Deco movent els fils de la direcció esportiva, les decisions sobre els jugadors del planter es prenen amb una mirada estratègica. En lloc de cedir jugadors sense rumb clar, el club està apostant per traspassos amb condicions controlades.

D'aquesta manera, la sortida de l'extrem de 19 anys sembla imminent. Només falten detalls per tancar i l'anunci podria produir-se en els pròxims dies. I sí, el jugador que està a punt de fer el salt al Mallorca i que ha despertat tant d'interès per la seva velocitat, desequilibri i futur brillant no és altre que Jan Virgili.