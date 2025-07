Males notícies per al València i també per a Maríano: l'Alabès pren una decisió

La pretemporada avança i els moviments als despatxos comencen a accelerar el pols en diversos equips de LaLiga. El Deportivo Alavés, després de tancar la venda de Panichelli, busca fer un salt de qualitat en el seu atac i ha posat el focus en un davanter que estava passant desapercebut en les primeres setmanes de mercat.

Aquesta maniobra, lluny de beneficiar tothom, provoca un gir inesperat en les opcions de Maríano Díaz i en els plans del Valencia CF, que havia dipositat bona part de les seves esperances en una carambola d'última hora amb la Real Sociedad.

El Valencia pendent de l'operació Umar Sadiq i la decisió d'Anoeta

Des de fa setmanes, als despatxos del Valencia es segueix de prop la situació d'Umar Sadiq, tal com s'ha apuntat des de la premsa propera al club xe. El davanter nigerià no compta per a Sergio Francisco a la Real Sociedad, però el club donostiarra s'ha mostrat inflexible: només vol desprendre's d'ell mitjançant un traspàs i no a través d'una nova cessió.

Aquesta condició ha alentit qualsevol moviment, mantenint la incertesa fins al final del mercat. Segons recull Onda Vasca, el Deportivo Alavés apareix com un pretendent seriós i ja està en converses per intentar fitxar l'atacant, ara apartat a Anoeta després de perdre fins i tot l'avió en la tornada als entrenaments.

El Valencia, que somiava amb una cessió o un fitxatge de saldo si la Real Sociedad esgotava totes les vies sense èxit, veu així com les seves opcions s'esvaeixen. El club xe apostava per la paciència, esperant que l'operació baixés de preu a mesura que avançaven les setmanes i la Real Sociedad es veiés obligada a rebaixar les seves exigències. Tanmateix, la irrupció de l'Alavés a la subhasta pot dinamitar la jugada.

Maríano Díaz, protagonista de la pretemporada però a l'aire

Mentrestant, l'altra gran història a Vitòria és la de Maríano Díaz. El davanter, que s'entrena sense contracte amb l'Alavés, lluita per guanyar-se un lloc a la plantilla per a la temporada 2025/2026. Els seus números als amistosos són positius: ha marcat dos dels tres gols de l'equip a la pretemporada i ha convençut el cos tècnic pel que fa a actitud i entrega. Tanmateix, la direcció esportiva no vol precipitar-se i espera la resolució de fitxatges més ambiciosos abans de prendre una decisió definitiva sobre el seu futur.

La competència no és menor. A més d'Umar Sadiq, l'Alavés ha sondejat altres davanters com Lucas Boyé o Giorgos Giakoumakis. Coudet vol un perfil diferencial, capaç de marcar diferències a LaLiga, i encara que Maríano es manté a l'espera, sap que la seva continuïtat depèn de com es resolgui l'arribada d'un 'nou' de primer nivell.

