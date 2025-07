L'afició de l'Alabès en peu de guerra: El fitxatge que NO volen que arribi

L'Alabès Deportivo travessa un estiu ple d'incògnites i il·lusions a parts iguals. En cada pretemporada, el club busca ajustar la plantilla per afrontar un nou repte a LaLiga, mentre l'afició observa de prop cada moviment, esperant que la direcció encerti amb les incorporacions. Però en aquesta ocasió, l'ambient a Mendizorroza és més tens de l'habitual i la incertesa gira entorn d'un futbolista que ni tan sols té contracte amb l'equip.

La presència d'un davanter de renom a les sessions d'entrenament ha estat la comideta entre seguidors i premsa local. La seva irrupció no formava part del guió inicial. Va arribar sense fer soroll, com una aposta voluntària i sense compromís, però el seu rendiment als partits amistosos ha convertit el seu cas en un dels temes candents de l'estiu a Vitòria. El debat, lluny d'apagar-se, va a més amb cada minut sobre la gespa.

Maríano Díaz sorprèn a la pretemporada i posa en escac la planificació

Maríano Díaz va començar a entrenar amb l'Alabès sense que existís cap acord formal. La direcció esportiva, sota la supervisió de Coudet, va acceptar la seva presència a manera de prova, sense més pretensions. Tanmateix, la història ha fet un gir inesperat. Després de debutar amb l'equip en dos amistosos, Maríano s'ha erigit com a protagonista absolut, anotant dos dels tres gols aconseguits pels babazorros en el que portem de pretemporada.

| Deportivo Alavés

En el primer enfrontament davant l'Athletic, va entrar a la segona part i va deixar detalls del seu instint golejador. Però va ser contra el Castellón quan realment va desfermar el debat: un doblet seu va permetre a l'equip remuntar el marcador i acabar guanyant per 1-2. El primer gol va arribar després d'un gran desmarcatge i una definició precisa dins l'àrea. El segon, amb un xut potent des de fora de l'àrea. El seu rendiment ha encès la metxa entre una part de l'afició, que reclama el seu fitxatge de manera immediata.

El vestidor i l'afició, dividits per la possible arribada de Maríano

El nom de Maríano Díaz divideix la graderia albiazul. D'una banda, hi ha qui veu en la seva figura el revulsiu necessari per a un equip que necessita gol i experiència a l'elit. No són pocs els que, després de la seva actuació a la pretemporada, veuen imprescindible la seva incorporació.

Tanmateix, l'altra part de la graderia manté una postura molt més escèptica. “Encara que hagi marcat dos gols en un amistós contra un Segona, estic completament en contra del seu fitxatge. Va apurar el seu contracte al Madrid sense jugar ni un minut”, adverteix un altre aficionat, posant el focus en la manca de regularitat i l'historial recent del davanter.

La memòria col·lectiva recorda que altres fitxatges llampec van acabar decebent. “Que no ens encegui el doblet, amb aquests diners cal anar a buscar un davanter millor”, insisteixen, preocupats pel risc de repetir errors del passat. “Esperem que aquest no sigui un nou cas com el de Tony Martínez, que va començar generant molt hype i va acabar desaparegut”, reflexiona un aficionat a les xarxes socials. El record de davanters que van començar il·lusionant però van acabar sense continuïtat és molt present a Mendizorroza.

El futur de Maríano, en mans de Coudet i la direcció esportiva

La situació, lluny de resoldre's, manté en suspens tant el cos tècnic com l'afició. De moment, Maríano segueix sumant minuts i arguments per convèncer Coudet que pot aportar solucions ofensives. El tècnic argentí, conegut per la seva exigència, haurà de decidir si aposta per l'ex del Real Madrid o si, per contra, el club prioritza altres opcions al mercat.

El que és evident és que, si l'ariet hispano-dominicà vol jugar a Mendi, haurà d'acceptar una considerable reducció salarial.