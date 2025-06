Males notícies per a Simeone, se li complica un fitxatge a l’Atlètic: 30 milions o res

per Iker Silvosa

L'Atlètic de Madrid afronta un estiu crucial després d'una temporada irregular, marcada per resultats decebedors en comparació amb les expectatives generades per les seves importants inversions. L'entrenador Diego Simeone, conscient de les mancances en algunes posicions clau, especialment en atac, segueix atent al mercat per reforçar l'equip abans de l'inici de la pròxima temporada.

Una de les necessitats urgents de l'Atlètic se centra en la davantera. Encara que Antoine Griezmann finalment es quedarà, i la presència de jugadors com Alexander Sørloth i Julián Álvarez aporta garanties, la probable sortida d'Ángel Correa obliga a buscar un davanter més que completi una línia ofensiva competitiva. És aquí on entra en escena Dusan Vlahovic, davanter serbi de la Juventus, que ha estat una prioritat de l'Atlètic des de l'estiu passat.

Tanmateix, l'operació per Vlahovic està lluny de ser senzilla. El jugador balcànic, de 25 anys, té contracte amb la Juventus fins al 2026, però el seu rendiment ha anat a menys en les últimes temporades, fet que fa que el club de Torí contempli seriosament la seva sortida, segons han informat des de La Gazzetta dello Sport. La Juventus pretén aprofitar aquesta conjuntura per treure rèdit econòmic i ja té una xifra base establerta.

| Juventus

Durant aquesta temporada, Dusan Vlahovic ha participat en 39 partits, aportant 14 gols i 5 assistències amb el club italià. Tot i no estar en el seu millor nivell, la seva joventut i potencial encara mantenen la seva cotització alta a Europa.

La competència turca

Precisament aquesta valoració ha activat l'interès del mercat turc, amb el Fenerbahçe disposat a abonar els 30 milions d'euros que la Juventus sol·licita per alliberar-lo. Aquest moviment turc és la clau del nou obstacle per a Simeone i l'Atlètic de Madrid: igualar o superar aquesta oferta per assegurar el fitxatge del davanter.

Vlahovic encaixaria bé en el sistema del 'Cholo' Simeone gràcies a la seva potència física, excel·lent joc aeri i capacitat per generar perill constant a l'àrea rival. El davanter serbi és conegut per ser un perfil similar al que històricament ha buscat el tècnic argentí, jugadors capaços d'exercir pressió alta i aprofitar els espais generats pels seus companys.

Tanmateix, l'elevada competència i la urgència imposada pel mercat obliguen l'Atlètic a prendre decisions ràpides. Encara que els matalassers mantenen altres opcions com Nick Woltemade, davanter alemany emergent, és evident que la directiva blanc-i-vermella considera l'atacant serbi com una peça prioritària per elevar el nivell competitiu de l'equip.

Si aquesta opció sortís malament, Estadio Deportivo assevera que una altra de les alternatives que gestionen els matalassers és la de Nick Woltemade. L'alemany, del Stuttgart, ha estat un dels grans noms propis de la recent acabada temporada a la Bundesliga.