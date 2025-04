Hansi Flick dona l'oportunitat a Lewandowski: Males notícies per a Cubarsí i De Jong

per Iker Silvosa

El FC Barcelona s'enfronta aquesta nit al Leganés a Butarque en una jornada clau per afermar el seu lideratge a LaLiga. Amb un calendari molt exigent a l'abril, Hansi Flick ha pres decisions estratègiques en la seva alineació inicial que han sorprès a molts aficionats.

El Barça arriba al partit a Butarque després d'una intensa victòria a la Champions League davant el Borussia Dortmund (4-0) el passat dimecres. L'ajustat calendari dels blaugranes, amb partits pràcticament cada tres dies, obligava a Flick a introduir rotacions per preservar la frescor física dels seus jugadors.

| FCB

Un dels debats previs a aquest encontre girava al voltant de la possible rotació en atac, especialment sobre Robert Lewandowski, que ha acumulat molts minuts recentment. No obstant això, el tècnic alemany ha decidit apostar novament pel davanter polonès, relegant a la banqueta a Ferran Torres, qui travessa un moment de forma destacat.

Les rotacions al mig del camp i defensa

Si en atac Flick manté la seva confiança en Lewandowski, en altres zones del camp sí que ha decidit donar descans a futbolistes importants. El gran perjudicat de la decisió del tècnic alemany ha estat Frenkie de Jong, un dels jugadors més determinants de l'equip durant les últimes setmanes, però també un dels més exigits físicament.

Des de principis de març, De Jong ha disputat 10 partits, sent titular en vuit d'ells. En el seu lloc, Flick ha apostat novament per Eric García en el doble pivot juntament amb Pedri. El canari, per la seva banda, manté la seva plaça malgrat el seu propi historial recent de lesions, cosa que subratlla la importància que Flick atorga al jove migcampista.

En defensa, també hi ha hagut canvis cridaners. Pau Cubarsí es queda aquesta vegada fora de l'onze titular, també per evitar sobrecàrregues o lesions musculars. Flick ha preferit comptar avui amb l'experiència de Ronald Araujo juntament amb Íñigo Martínez, un duo amb més recorregut i jerarquia defensiva.

El Barça lidera actualment la classificació de LaLiga amb 67 punts, set per sobre del Real Madrid. Una victòria a Butarque permetria al conjunt culé dormir amb deu punts d'avantatge sobre els blancs, que tenen el seu compromís de lliga demà. Lewandowski continua sent el màxim golejador de l'equip aquesta temporada i Flick sembla decidit a mantenir-lo endollat, fins i tot a risc de fatigar-lo massa abans del crucial enfrontament de Champions contra el Dortmund el proper dimarts.

De fet, el Leganés és un dels tres equips als quals el polonès encara no ha aconseguit marcar en partit de LaLiga. Els altres dos són Las Palmas i l'Almeria descendit.