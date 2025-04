Jota Jordi enfada els madridistes a Twitter després del Barça - Celta: 'Volien...?'

per Mireia Puig

Les xarxes socials són l'escenari perfecte per expressar emocions després d'una trobada vibrant, especialment quan es tracta del futbol i les seves rivalitats històriques. En aquesta ocasió, Jota Jordi, reconegut col·laborador del programa "El Chiringuito de Jugones" i cèlebre aficionat culé, ha desfermat una veritable tempesta a Twitter després de la victòria èpica del FC Barcelona davant el RC Celta de Vigo a LaLiga.

El partit va finalitzar amb un marcador de 4-3 favorable al conjunt blaugrana, resultat aconseguit gràcies a una espectacular remuntada culminada al minut 98 amb un penal convertit per Raphinha. Aquest final tan dramàtic del partit va ser l'espurna que va detonar l'efusiva reacció del col·laborador català.

El tweet que cabreja els merengues

En el seu compte oficial de Twitter, Jota Jordi va escriure un missatge carregat de passió i també certa provocació: "???VOLIEN REMUNTADA???? TOMA REMUNTADAAAAAAA!!!!!!! 😂😂😂😂😂😂😂😂 VISCA EL BARÇAAAAAAA FINS A LA MORT!!!❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙".

| Canva

Aquest tweet ràpidament va obtenir milions de visualitzacions i va generar reaccions immediates, especialment entre l'afició madridista, que va interpretar el missatge com una provocació directa després de les recents polèmiques sobre decisions arbitrals que van afavorir, segons ells, el Barça.

La reacció airada de l'afició blanca no es va fer esperar. Molts madridistes van respondre al missatge de Jota Jordi criticant durament el que van considerar un excés de celebració, especialment a causa de les circumstàncies polèmiques del final del partit.

No obstant això, el missatge també va ser rebut amb alegria i humor per part de l'afició culé, que va destacar la passió de Jota Jordi i la seva capacitat per viure intensament cada partit.

El col·laborador de "El Chiringuito" és conegut precisament per aquesta personalitat extrovertida i per no amagar mai els seus colors blaugrana. El seu tweet reflecteix clarament aquesta faceta, sabent a més l'impacte que causaria a les xarxes, alimentant la clàssica rivalitat Barça-Madrid, especialment en un moment tan crucial de la temporada, amb ambdós equips disputant-se el títol de lliga.

Reaccions a les xarxes

La intensitat amb què Jota Jordi va viure la trobada es va traslladar ràpidament als seus seguidors, que van amplificar el missatge amb milers d'interaccions, comentaris i reaccions que, més enllà de la provocació, celebraven l'espectacular remuntada del Barça en un partit que semblava perdut després del triplet inicial de Borja Iglesias.

| Canva

Malgrat la polèmica generada, molts també van recordar que aquest tipus de situacions són precisament les que alimenten la passió pel futbol. Comentaris com el de Jota Jordi demostren com l'esport rei continua sent una de les majors fonts d'emocions intenses i rivalitats apassionades.

Amb aquest episodi, queda clar que, a més de gols, tàctiques i estratègies, el futbol també és sobre emocions, rivalitats i, per descomptat, la provocació sana i esportiva que dona sabor a aquesta competició històrica. En aquest cas, Jota Jordi va aconseguir exactament el que buscava: celebrar amb la seva afició i, al mateix temps, agitar la conversa amb els seus rivals esportius.