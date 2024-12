Juanma Rodríguez canvia la seva estratègia a 'El Chiringuito': 'No sé que...'

Per als seguidors habituals d'El Chiringuito, el d'ahir era un programa imperdible. El Reial Madrid havia vençut en un escenari complicadíssim quan pràcticament ningú hi confiava i era evident que els col·laboradors merengues del programa armarien enrenou. I, en efecte, així va ser; ho va fer, és clar, Juanma Rodríguez.

I és que el periodista, a la seva entrada a plató, va començar tirant d'ironia, presumint dels grans èxits merengues a l'última dècada i citant fins i tot Woody Allen. "Deia que el secret de la felicitat és a les petites coses. I jo, no sé per què, perquè el Reial Madrid els últims deu anys no em dóna més que disgustos, 6 petites Copes d'Europa, no sé quantes petites Lligues... i amb aquesta petita ximpleria de l'Atalanta, doncs, noi, estic content".

| Mega

I per si això fos poc, després Juanma Rodríguez va comparar el Reial Madrid amb John McClane, personatge a qui dóna vida Bruce Willis a la Jungla de Cristal. "Ho pots estirar del desè pis, li pot passar per sobre un camió, el pots mirar d'ofegar... i el Reial Madrid no és que ha tornat, és que mai se n'ha anat", proclamava, amb un somriure somriure. el seu rostre.

Amb tot això, evidentment, el col·laborador d'El Chiringuito intentava burlar-se de tots els que s'havien alegrat per la complicada situació esportiva que afrontava el Reial Madrid a Champions. I també els que consideraven que l'equip blanc no seria capaç de vèncer una Atalanta, equip que Juanma Rodríguez, de passada, va aprofitar per menysprear.

| Real Madrid

La discussió amb Jorge D'Alessandro

Just després del seu principal discurs d'ironies i vacil·les, Jorge D'Alessandro va voler retreure a Juanma Rodríguez la seva hipocresia. L'exfutbolista li va esmentar, en un to de cabreig notable, que al programa en què col·labora de la ràdio, l'havia sentit dubtar del Reial Madrid. I, sobretot, de Carlo Ancelotti.

En una acalorada discussió entre tots dos que es va allargar durant uns minuts es van poder extreure algunes acusacions de Jorge D'Alessandro, com "ara no em venguis la moto" o "ara no em canviïs el discurs". I Juanma Rodríguez, una mica menys presumit ara, li va respondre: "Jo no t'acusaria d'això, no m'acuses tu a mi. Compte amb això".

Mosquejat per les constants acusacions de Jorge D'Alessandro, que es van allargar durant una estona, Juanma Rodríguez es va aixecar molest. "Així és impossible. És que no sé ni què m'ha dit", deia el madridista. I així va ser com, en tot just uns instants, el periodista va passar de la ironia al cabreig.

Al final Josep Pedrerol va aparèixer per sentenciar la treva entre tots dos. "Que avui que surt l'EGM descobreixis un oient com Jorge D'Alessandro (pel seu programa a EsRadio)...". Al final tots dos es van fondre en una bonica abraçada, però, per descomptat, les pulsacions van pujar fins al sostre del plató durant els minuts que es va allargar la discussió.