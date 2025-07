Males notícies per a Pellegrini: el Girona vol treure-li un fitxatge al Betis

El mercat de fitxatges a Espanya mai descansa, sobretot quan es tracta de joves talents amb projecció internacional. Equips com el Betis i el Girona exploren cada possibilitat per reforçar les seves plantilles en un estiu marcat per l'ambició i els moviments inesperats. Mentre alguns clubs ja han tancat operacions importants, d'altres treballen a contrarellotge per no quedar-se enrere en la cursa pels objectius més cobejats.

En aquest context, la situació d'un davanter amb arrels espanyoles s'ha convertit en una autèntica batalla estratègica entre dos projectes que volen continuar creixent.

El cas Mateo Joseph i la inesperada ofensiva del Girona

Mateo Joseph, davanter del Leeds United, ha fet un gir al seu futur després de declarar el seu desig de marxar d'Anglaterra i tornar a Espanya. La seva decisió, comunicada directament a l'entrenador Daniel Farke, ha provocat una onada d'interès en el futbol espanyol. El jugador, internacional sub-21, ha deixat clar que la seva prioritat és tornar a LaLiga, on espera rellançar la seva carrera en un entorn que coneix bé.

Segons publica L'Esportiu, el Girona ha irromput amb força en la lluita pel fitxatge. El club català, que ja té a la recambra la cessió de Thomas Lemar com a primera incorporació estival, pretén accelerar la resta d'entrades i veu en Mateo Joseph un reforç estratègic per potenciar el seu atac. Quique Cárcel, director esportiu del Girona, ha mantingut contactes amb el Leeds per valorar les opcions reals d'una operació a curt termini. El problema, per a tots dos equips espanyols, és l'alt preu de sortida.

Leeds United manté la postura ferma: només venda pel preu exigit

L'entrenador del Leeds, Daniel Farke, ha estat taxatiu. Tot i que reconeix el talent i les ganes de canviar d'aires del davanter, el club no contempla rebaixes en el traspàs. El Leeds ha invertit molt en el jugador i només acceptarà deixar-lo marxar si alguna entitat arriba a les xifres establertes, que ronden els 14 milions d'euros. Ni el Betis ni el Girona, de moment, semblen disposats a arribar a aquesta quantitat, per la qual cosa la fórmula ideal continua sent la cessió, potser amb opció de compra.

Aquesta fermesa del club anglès afegeix tensió a un mercat de fitxatges on cada detall compta. El Betis ja va traslladar una proposta de cessió amb opció de compra, rebutjada en primera instància pel Leeds. El Girona, per la seva banda, manté l'esperança de poder negociar condicions favorables si el jugador es manté ferm en la seva voluntat de marxar. Cap dels dos equips descarta apurar fins al tancament de mercat per intentar convèncer els anglesos.

Pellegrini i Míchel, dos projectes que busquen el salt de qualitat

Per al Betis de Manuel Pellegrini, el fitxatge de Mateo Joseph suposaria un cop important per reforçar una davantera que busca nous referents després de la sortida de diversos jugadors clau. El club andalús s'ha mogut amb rapidesa, conscient que el mercat és cada cop més competitiu i que les oportunitats no es poden deixar escapar. Pellegrini confia en la direcció esportiva i en la capacitat del club per tancar operacions rellevants abans de l'inici de la temporada.

El Girona, per la seva banda, no vol perdre l'estela del creixement viscut els darrers anys. Després d'un curs irregular i una aposta clara pel futbol ofensiu sota la batuta de Míchel, el club català en vol més. L'arribada d'un atacant amb projecció internacional i experiència en el futbol anglès seria la cirereta perfecta per a un projecte que somia consolidar-se entre els millors de LaLiga.