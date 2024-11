Malas noticias para Marcelino y el Villarreal, Fermín López se lo dijo a Hansi Flick

La pasada temporada fue la gran irrupción de Fermín López en el Barça. En su primer año en la élite, el joven centrocampista sorprendió a todos por su calidad, determinación y capacidad para marcar goles en momentos importantes, llegando a ser el segundo máximo goleador del equipo, solo por detrás de Robert Lewandowski. Su rendimiento destacó en un equipo en transición, y su explosión fue uno de los puntos más positivos para el conjunto culé. Sin embargo, la llegada de Hansi Flick como técnico y la incorporación de jugadores como Dani Olmo han reducido considerablemente su protagonismo en la temporada actual, la 2024/25.

Con menos minutos en el campo y un rol más secundario bajo la dirección de Flick, muchos clubes han visto una oportunidad para hacerse con los servicios de Fermín López. Entre los más interesados se encuentra el Villarreal de Marcelino García Toral, que ha intentado convencer al joven jugador y al Barça de que una cesión al equipo castellonense podría ser una excelente opción para su desarrollo. Marcelino le ha ofrecido la posibilidad de jugar un papel central en el equipo, prometiéndole un rol protagonista en un proyecto ambicioso que lucha por clasificar a la Champions League la próxima temporada.

Las negociaciones entre el Barça y el Villarreal han tenido un componente adicional: el interés del Barça en Álex Baena, el talentoso centrocampista del Villarreal, que ha despertado el interés de la directiva culé como refuerzo en el medio campo. La idea del Villarreal era incluir la cesión de Fermín López como parte del acuerdo para reducir el coste de la operación de Baena, quien cuenta con una cláusula de rescisión de 60 millones de euros. Sin embargo, esta propuesta se ha topado con una clara negativa por parte del propio Fermín.

| FC Barcelona, Marc Graupera - FC Barcelona

Fermín López rechaza el Villarreal y se lo comunica a Flick

A pesar de las propuestas y promesas de un mayor protagonismo en el Villarreal, Fermín López ha dejado claro que no se plantea abandonar el Barça, al menos no en calidad de cedido. Según fuentes cercanas al club, el jugador habló directamente con Hansi Flick para comunicarle su decisión y expresarle su deseo de seguir compitiendo por un lugar en el equipo. Fermín considera que, aunque esta temporada no esté siendo titular indiscutible, tiene el talento y la capacidad para consolidarse en el Barça a largo plazo.

La determinación de Fermín López por triunfar en el Barça es firme. El jugador no solo está comprometido con el club, sino que además cree que, en caso de que su futuro en el equipo azulgrana llegue a complicarse, su salida debería ser en forma de traspaso definitivo a un equipo de mayor nivel que el Villarreal. Fermín se muestra seguro de que puede ser una pieza importante en la plantilla del Barça y, en lugar de buscar protagonismo inmediato en otro club, prefiere trabajar y aprender en un entorno competitivo y de alto nivel como el de la entidad culé.