Males notícies per al Granada en el tancament de mercat

El Granada s'enfrontava a una de les rectes finals de mercat més agitades dels últims anys. Molts aficionats esperaven alguna incorporació addicional que reforcés la zona ofensiva. No obstant això, en els últims dies es va confirmar un moviment que deixa el Granada sense un dels efectius més prometedors del seu filial.

El futbolista en qüestió, Pablo Sáenz, ha decidit canviar d'aires per tenir un major protagonisme, després d'un primer tram de temporada en què els seus minuts es van reduir. Això suposa un contratemps per al pla esportiu nassarita, que comptava amb aquesta peça de futur per al segon tram de competició. El jugador, a més, ja havia demostrat la seva vàlua en duels de la màxima categoria del futbol espanyol, on va debutar el passat curs, encara que amb prou feines va jugar 18 minuts.

| Albacete Balompié

L'Albacete, que també va estar molt pendent de reforçar la seva plantilla, ha aprofitat l'oportunitat per incorporar aquest jugador en qualitat de cedit i nodrir el front d'atac. Amb aquest fitxatge, el quadre manxec tanca un mercat d'hivern molt actiu, en el qual ha registrat un total de set moviments (quatre entrades i tres sortides). Just el passat cap de setmana, l'equip va caure 3-1 davant el Tenerife, amb el recentment arribat disputant els últims 10 minuts.

Arribar i debutar

De fet, Pablo Sáenz, que va ser oficialitzat aquell mateix dia com a nou jugador del Queso Mecánico, ja va poder fins i tot debutar. Després de signar el contracte, es va sumar a l'expedició del conjunt manxec cap a Tenerife, on tindria l'oportunitat de debutar. Amb prou feines va jugar 11 minuts, però ja va poder tenir el seu primer contacte real.

El noi, canterà d'un conjunt de la seva zona natal, va destacar per la seva polivalència i tècnica a la banda, encadenant bones actuacions a la categoria de plata. No obstant això, la competència a l'esquadra blanc-i-vermella ha estat ferotge després de les arribades d'Abde i Stoichkov, dificultant que pogués mantenir la regularitat.

L'entrenador de l'Albacete, Alberto Fernández, havia reclamat més profunditat pels costats, i la direcció esportiva manxega es va posar mans a l'obra. El reforç, que deixa enrere 21 partits disputats a LaLiga Hypermotion aquest curs, encaixa amb les aspiracions d'una plantilla que busca afiançar-se a la zona mitjana de la taula. El nou fitxatge pretén aportar verticalitat i idees fresques per segellar la permanència de manera tranquil·la.

Els nassarites, mentrestant, esperaven concloure el mercat amb un extrem de garanties que suplís aquesta baixa i completés una plantilla competitiva. No obstant això, la finestra s'ha tancat sense incorporar cap substitut per cobrir el buit deixat a la banda. Als ulls de molts aficionats, aquesta situació genera preocupació, ja que qualsevol eventual lesió o sanció podria minvar el potencial ofensiu.