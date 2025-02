Deco suma 2 brasilers a la seva llista de fitxatges per al Barça de la temporada 2025-2026

Encara queda per davant mitja temporada, però Deco ja s'ha posat mans a l'obra amb la confecció de la plantilla del pròxim curs. La direcció esportiva té clar que l'equip necessita reforços en algunes posicions clau. Hansi Flick, que evita parlar públicament de possibles incorporacions, confia en la feina discreta que s'està realitzant a les oficines del Camp Nou.

Els dos objectius que, segons El Nacional, el club maneja procedeixen del Brasil, cadascun amb un perfil molt diferent i un recorregut destacat a Europa. Un d'ells sobresurt a la Premier League, on s'ha consagrat com un dels migcampistes més complets. L'altre emergeix com una solució al lateral dret, demarcació que el Barça fa temps que no assoleix.

La prioritat al carril dret respon al fet que Jules Koundé no disposa de competència efectiva, ja que Héctor Fort no ha acabat de convèncer el tècnic teutó. El futbolista brasiler en qüestió és Vanderson, qui milita a l'AS Mònaco i s'ha guanyat l'interès culer per la seva potència ofensiva i la solidesa en tasques defensives. Ja havia sonat fa uns mercats per recalar al Camp Nou.

Vanderson, de 23 anys, té contracte fins al 2027, la qual cosa dificulta una mica la negociació. El pla de Deco passa per alliberar massa salarial abans de llançar-se pel lateral. El cost de l'operació no seria excessiu, però el Mònaco exigeix una xifra d'acord amb el rendiment i la projecció futura del jugador, amb valor de mercat de 20 milions, segons Transfermarkt.

També un petit caprici

L'altre brasiler que figura a l'agenda blaugrana és Bruno Guimarães, una estrella contrastada a la Premier League. La seva potència en la recuperació i la seva capacitat per distribuir el joc amb precisió el converteixen en un objectiu molt apetible. No obstant això, el Newcastle no deixarà sortir el seu migcampista titular per menys de 80 milions d'euros, una quantitat que el Barça només pot assumir si realitza una gran venda.

El possible adeu de Frenkie de Jong seria el detonant per afrontar el fitxatge de Guimarães, qui als seus 27 anys reuneix maduresa, talent i un fort lideratge al centre del camp. Aquesta barreja de virtuts encaixa en un equip que anhela competir al màxim a la Champions i no detenir el seu creixement a LaLiga. Deco confia que, d'aconseguir el finançament adequat, aquesta contractació reforçaria significativament la medul·lar.

La realitat econòmica del Barça obliga a manejar amb cautela qualsevol operació de gran envergadura. Així i tot, l'estratègia de la secretaria tècnica inclou preparar moviments si es concreten sortides que deixin diners frescos. El club no descarta altres opcions més econòmiques o fins i tot cessions, encara que l'aposta per aquests dos brasilers és el gran anhel a curt termini.