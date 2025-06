Males notícies per a l'Espanyol: el Real Betis vol robar-li un jugador important

En el món del futbol, la il·lusió d'una permanència a Primera pot veure's enterbolida en qüestió de dies pels moviments de mercat. L'Espanyol, després d'una temporada agònica en què la salvació es va segellar gràcies a actuacions decisives dels seus futbolistes cedits, s'enfronta ara a una amenaça inesperada que posa en escac la continuïtat d'una de les seves grans revelacions.

L'Espanyol, pendent de la seva planificació i amb l'afició en suspens

Després d'assegurar la permanència a la Lliga, la direcció esportiva blanc-i-blava ha començat a treballar de seguida en la confecció de la plantilla per a la pròxima campanya. Els aficionats, que han vist com el seu equip renaixia en el tram final del curs, esperaven mantenir la base dels herois de la salvació. Tanmateix, el futbol d'elit no dona treva i les notícies recents sobre un dels noms clau han encès les alarmes a Cornellà-El Prat.

El jugador que ha brillat en l'esprint final de la temporada ha estat objecte d'elogi tant a la graderia com als mitjans de comunicació. La seva joventut, desimboltura i capacitat golejadora l'han convertit en un dels futbolistes més estimats per l'afició, que somiava veure'l vestir la samarreta blanc-i-blava una temporada més.

L'interès del Betis i una oportunitat que s'escapa

Segons publica Marca, el Real Betis s'ha posicionat com un dels grans candidats per fer-se amb els serveis de Roberto Fernández, la jove perla cedida per l'Sporting de Braga. L'Espanyol disposava d'una opció de compra per 10 milions d'euros, quantitat que, per motius econòmics, no ha pogut executar abans de la data límit, el passat 31 de maig.

Aquesta situació deixa el club català en una posició delicada. Amb l'opció de compra caducada, la competència amb altres equips s'iguala i la irrupció del Betis suposa un obstacle majúscul. A Heliòpolis, la direcció esportiva verd-i-blanca, liderada per Manu Fajardo, ja ha mantingut reunions amb els representants del jugador, segons revela Marca, i segueix amb atenció l'evolució d'un mercat que apunta a moure's ràpid les pròximes setmanes.

El Betis, després de la final de Conference League i amb la vista posada en la pròxima Europa League, busca reforçar el seu atac i rejovenir la plantilla. Roberto Fernández compleix tots els requisits: és jove, té marge de creixement, i el seu rendiment a l'Espanyol —sis gols i una assistència en 19 partits— ha estat més que notable per a un equip en dificultats.

Roberto Fernández, de només 22 anys i originari de Puente Genil (Andalusia), ha destacat per la seva capacitat per aparèixer en moments clau i la seva facilitat per associar-se amb els seus companys en atac. El seu pas per l'Espanyol ha estat breu però intens: ha sumat 1.500 minuts a la Lliga, marcant diferències amb gols i treball col·lectiu, aspectes molt valorats pels tècnics tant a Barcelona com a Andalusia.

El davanter, que encara pertany a l'Sporting de Braga i el seu traspàs està taxat en 45 milions d'euros de clàusula de rescissió, veu com el seu futur es converteix en una subhasta al millor postor. El Màlaga, club on es va formar, també segueix atent a la situació, no pas per fitxar-lo, sinó perquè conserva drets econòmics en cas d'una futura venda.