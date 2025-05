José Álvarez sentencia sobre el fitxatge de Nico Williams pel Barça: 'El seu...'

El FC Barcelona afronta un dels moments més emocionants de la temporada, lluitant en dos fronts: una semifinal crucial de Champions League i una intensa lluita pel títol de LaLiga, on encara mantenen avantatge davant el Real Madrid. Tanmateix, més enllà de l'esportiu, la planificació de la pròxima campanya comença a ressonar amb força als despatxos del Camp Nou. Entre rumors, fitxatges i sortides, una figura fins fa poc clau sembla perdre protagonisme.

Durant els últims mesos, un dels objectius principals del Barcelona ha estat reforçar l'extrem esquerre. Des de fa temps busquen un futbolista que complementi a Raphinha, actual propietari d'aquesta posició. L'any passat, totes les mirades apuntaven a Nico Williams, el talentós atacant de l'Athletic Club. En aquell moment, el jove extrem va decidir continuar a Bilbao, rebutjant així l'oferta del conjunt blaugrana i perllongant el seu vincle amb els 'lleons' fins al 2027.

Però el mercat canvia amb rapidesa, i segons els últims informes, la situació sembla haver donat un gir significatiu. El periodista José Álvarez, reconegut per la seva informació sobre fitxatges a 'El Chiringuito', va deixar una declaració contundent respecte al futur del futbolista: "El tren de Nico Williams ha passat. I no són paraules meves". Aquesta afirmació tanca, per ara, qualsevol porta oberta per a l'extrem blanc-i-vermell.

| @nicolas_williams9

Nico Williams, amb 58 milions d'euros de clàusula de rescissió, ha realitzat una campanya notable a Bilbao. Les seves actuacions han ajudat l'Athletic Club a ocupar actualment la quarta posició de LaLiga, lluitant així per una classificació històrica a la Champions League. El jove atacant té per davant, a més, un repte gegantí: remuntar al Manchester United a les semifinals de l'Europa League per intentar assolir una somiada final a San Mamés.

Mentrestant, el Barcelona centra tots els seus esforços a superar les semifinals de Champions i consolidar la distància sobre el Real Madrid, a qui avantatja per quatre punts faltant només quatre jornades a LaLiga.

Canvi de prioritats al Barça

Així doncs, segons José Álvarez, Nico Williams ja no seria l'opció preferida per reforçar la banda esquerra de l'equip dirigit per Hansi Flick. De fet, l'atenció de la directiva culé estaria enfocada en altres noms de pes com Rafa Leao de l'AC Milan o Luis Díaz del Liverpool. Tots dos jugadors, coneguts per la seva explosivitat i capacitat golejadora, encaixarien perfectament en l'esquema ofensiu del Barça.

La planificació de fitxatges, no obstant això, està temporalment pausada fins que finalitzi la temporada actual. El club blaugrana vol evitar distraccions i concentrar-se plenament en els importants objectius esportius que encara queden per aconseguir.

Mentre a Barcelona semblen haver canviat de rumb, Nico Williams manté ferm el seu compromís amb l'Athletic. Als seus 22 anys, la seva prioritat immediata és aconseguir la classificació a la Champions League i lluitar per conquerir l'Europa League, objectius que podrien augmentar encara més el seu valor de mercat.

El seu talent, velocitat i habilitat en l'un contra un han atret l'atenció de diversos clubs europeus importants, però sembla que la seva oportunitat de vestir de blaugrana es desvaneix, almenys de moment. Segons les paraules de José Álvarez, doncs, Nico ja no figura com la primera opció, encara que ningú descarta que en un futur pròxim aquesta situació pugui revertir-se. De fet, de ben segur que sorgeixen diversos rumors contradictoris en les pròximes setmanes.