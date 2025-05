Gerro d'aigua freda per al Barça: L'Inter se'n lliura del càstig, Hansi Flick afligit

per Iker Silvosa

La fortuna sembla haver donat l'esquena al FC Barcelona en un moment crucial de la temporada. Mentre els culers pateixen importants baixes per lesió a la vigília del decisiu partit de tornada de semifinals de Champions League 2025 davant l'Inter, els italians han aconseguit recuperar a temps dues peces clau, evitant així el càstig que afecta greument l'equip català.

Les lesions castiguen el Barça

El Barça arriba al Giuseppe Meazza amb serioses dificultats en defensa a causa de les absències obligades de Jules Koundé i Alejandro Balde, tots dos lesionats recentment. La situació ha obligat Hansi Flick a improvisar una defensa inèdita, alineant Eric García al lateral dret i el jove Gerard Martín a l'esquerre, amb Pau Cubarsí i Iñigo Martínez al centre.

A més, Robert Lewandowski, tot i que recuperat, començarà des de la banqueta després d'estar dues setmanes allunyat dels terrenys de joc. Flick ha hagut de gestionar acuradament la seva reincorporació, sent Ferran Torres l'escollit per començar com a titular.

| AFA

L'Inter esquiva les baixes importants

Per la seva banda, l'Inter de Milà va respirar alleujat després de confirmar-se que Lautaro Martínez i Benjamin Pavard s'han recuperat a temps. El davanter argentí havia sortit amb molèsties precisament del partit d'anada a Barcelona, mentre que Pavard va patir una lesió el passat 27 d'abril davant la Roma.

Sky Italia va avançar que Lautaro Martínez serà titular juntament amb Marcus Thuram a la punta de l'atac interista, mentre que Pavard esperarà des de la banqueta. La notícia suposa un dur cop per als interessos blaugrana, conscients de la perillositat del davanter argentí, que al Giuseppe Meazza tindrà una nova oportunitat per ser decisiu.

Simone Inzaghi prudent però confiat

Simone Inzaghi va mostrar prudència en la roda de premsa prèvia a la trobada, deixant en mans del cos mèdic la decisió final sobre ambdós futbolistes: "Si juguen o no ho decidirem amb el staff mèdic. També veurem com es troben i quines són les seves sensacions després de l'entrenament".

Finalment, la decisió del cos tècnic interista ha estat positiva, i ambdós futbolistes van poder entrenar ahir amb absoluta normalitat, esvaint així tots els dubtes sobre la seva participació aquesta nit.

Onze previst de l'Inter per aquesta nit

L'alineació probable de l'Inter, segons Sky Italia, serà:

Porter: Yann Sommer

Defensa: Yann Bisseck, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni

Centre del camp: Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco

Davanter: Lautaro Martínez, Marcus Thuram

El retorn de Lautaro Martínez en particular suposa un alleujament enorme per a Inzaghi, qui podrà comptar amb un dels seus principals referents ofensius per intentar derrotar el Barça i avançar cap a la final.