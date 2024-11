Mazazo para el RCD Espanyol antes del derbi contra el Barça

El RCD Espanyol enfrenta un momento complicado en la temporada. A pesar de la reciente victoria en Copa del Rey frente al San Tirso con una contundente goleada de 0-4, el equipo sigue inmerso en una racha irregular en LaLiga, donde lucha por alejarse de la zona de descenso. El derbi de este domingo contra el FC Barcelona se perfilaba como una oportunidad clave para recuperar el ánimo y dar un impulso a su campaña, pero el Espanyol ha recibido un golpe inesperado: la lesión de Pol Lozano, uno de los jugadores fijos en el mediocampo perico. La ausencia de Lozano, quien sufrió una rotura en el isquiotibial, representa una baja sensible justo antes de uno de los partidos más importantes de la temporada.

Pol Lozano, canterano del Espanyol, se había consolidado en el esquema de Manolo González, convirtiéndose en un pilar en la medular del equipo. El mediocampista ingresó en el partido de Copa para cumplir con el reglamento y evitar una alineación indebida, ya que el equipo contaba con cuatro jugadores del filial en el terreno de juego, y una posible expulsión de alguno de ellos complicaría los cambios. González explicó después del encuentro que Lozano había calentado bien y no se esperaba que sufriera ningún problema, pero la mala suerte se cruzó en su camino y acabó con una lesión que lo mantendrá fuera de los terrenos de juego al menos para el derbi del domingo y probablemente también el próximo partido contra el Valencia.

Manolo González, consciente de la importancia de Lozano en su esquema táctico, lamentó profundamente la lesión del mediocampista y valoró sus opciones para cubrir su ausencia en el derbi. El técnico confía en Gragera, aunque este también ha tenido molestias recientemente. "Esperemos que llegue Gragera. Está bien, pero le hemos hecho parar para que descanse. No le hemos querido forzar. Esperemos que llegue al domingo, sino inventaremos algo y competiremos con lo que sea ante el Barça", señaló González, mostrando su preocupación ante la falta de alternativas en el mediocampo.

La alternativa, también con molestias

El partido de Copa, a pesar de la victoria contundente con un hattrick de Veliz, dejó en evidencia algunos problemas persistentes en el Espanyol. González señaló que el equipo continúa fallando en la definición, una situación que podría ser crucial en el enfrentamiento contra el Barcelona. "Es un partido que la primera parte lo tienes que liquidar. Tenemos siempre el mismo problema. No puedes tener tantas ocasiones y no acabar las jugadas bien porque sino te vuelven. Hoy hemos concedido hasta 50 contrataques y no puede ser", comentó el técnico, dejando claro que el equipo necesita mejorar su precisión frente al arco si quiere tener una oportunidad real en el derbi.

A pesar de los problemas, González se mostró satisfecho con el desempeño de los jugadores jóvenes y de aquellos con menos minutos, aunque subrayó que es vital trabajar en la confianza y la finalización de las jugadas. "Se puede trabajar la definición, pero hay una parte que es de confianza. Hay veces que hasta que no marcas no llegan los goles como ha pasado en los minutos finales", afirmó, dejando entrever que el equipo necesita un cambio de mentalidad y autocrítica para mejorar su rendimiento.

La baja de Pol Lozano supone un mazazo para el Espanyol en un momento crítico de la temporada, y el equipo deberá adaptarse rápidamente si quiere competir contra un Barcelona en buena forma. La presión recae sobre el técnico Manolo González, quien deberá encontrar soluciones en el mediocampo para afrontar un derbi donde cada punto es crucial. La ausencia de Lozano deja un vacío difícil de llenar, pero el Espanyol espera que Gragera, si se recupera a tiempo, o alguna alternativa táctica permita al equipo luchar con intensidad y determinación en uno de los enfrentamientos más esperados de la temporada.