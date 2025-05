No està bé amb Luis Enrique i demana anar al Barça

per Joan Grimal

El mercat de fitxatges torna a posar-se en marxa amb una operació que ha sorprès fins i tot als més informats. Un jove talent ofensiu, amb només 22 anys i estadístiques d'autèntic crack mundial, s'està plantejant deixar el seu club actual a causa de la pèrdua de protagonisme en els últims mesos.

El jugador, conegut per la seva explosivitat, regat en espais curts i una gambada potent, va ser en el seu moment una de les grans apostes del club que el va fitxar per més de 40 milions d'euros. El seu rendiment inicial va confirmar les expectatives, però amb el creixement d'altres talents i l'arribada d'una estrella de l'est d'Europa, ha passat de titular indiscutible a alternativa des de la banqueta.

Segons fonts properes al vestidor, ja ha mantingut converses amb la cúpula del seu club per estudiar una sortida. El seu agent —un dels més influents del futbol mundial— no ha trigat a moure's, contactant amb directius de diverses lligues per temptejar meticulosament el terreny.

| YouTube: Mundo Deportivo

Un estil de joc ideal per a Espanya

Dins de les diferents lligues europees, n'hi ha una que sempre ha estat al radar de l'entorn del jugador: l'espanyola. Es considera que el seu estil, amb èmfasi en la tècnica, la intel·ligència tàctica i el protagonisme del joc associatiu, seria perfecte perquè aquest jove atacant exploti tot el seu potencial.

Les primeres converses ja s'han produït. Un dels grans del futbol espanyol —un club en plena renovació, amb nou entrenador i amb la necessitat de reforçar les seves bandes— ha mostrat un interès real. No és una simple consulta. Han parlat amb el representant, han demanat condicions i ja valoren fórmules per poder afrontar una operació que no serà barata.

| Google Imagenes

L'operació no serà senzilla, però el jugador està disposat

El principal obstacle és el preu. El club venedor exigeix més de 80 milions d'euros, una xifra que pocs estan disposats a assumir en la seva totalitat. Però des de la direcció esportiva del club es treballa en incloure clàusules per objectius i variables que puguin abaratir el cost inicial.

Hansi Flick ha donat llum verda a l'operació. Considera que aquest atacant encaixaria a la perfecció en el seu sistema ofensiu i que té marge de millora per convertir-se en un dels millors del món.

El més impactant: el Barça lidera la cursa

Ara sí, el que molts esperaven. El club que ha iniciat els contactes i que lidera les negociacions no és altre que el FC Barcelona. Joan Laporta i Deco ja han parlat directament amb Jorge Mendes, i han rebut una resposta positiva per part del jugador, que estaria encantat de vestir de blaugrana.

Tot indica que el futbolista veu amb bons ulls aterrar al Camp Nou i competir a La Liga. Seria la seva primera aventura fora del seu país natal, i tot apunta que el club català farà un esforç important per tancar l'operació. El seu nom? Bradley Barcola, la joia del Paris Saint-Germain que podria convertir-se en el pròxim gran cop.