El Barça s'enfada amb la Selecció espanyola, Hansi Flick tremola: 'L'abús...'

Les convocatòries internacionals d'estiu solen ser una arma de doble tall per als grans clubs europeus. Per a equips com el FC Barcelona, acostumats a aportar nombrosos jugadors a la selecció espanyola, aquestes dates poden transformar-se en un maldecap per l'acumulació de minuts i el risc físic que implica per als seus futbolistes més joves i prometedors.

Un estiu sense descans per als jugadors del Barça

La temporada no ha acabat i ja es perfilen els noms que protagonitzaran la fase final de la Nations League i l'Europeu sub-21. El Barça, una vegada més, és un dels clubs més representats a les llistes de Luis de la Fuente i Santi Denia, aportant diversos dels seus talents tant a l'absoluta com a la sub-21. Tanmateix, el cas de Fermín López destaca per damunt de tots i ha encès les alarmes a l'entorn blaugrana.

El jove migcampista, que ja va patir l'estiu passat una sobrecàrrega de minuts en acudir tant amb la selecció absoluta com amb la sub23, s'enfronta a un nou repte físic: serà l'únic jugador convocat per a ambdós tornejos aquest mes de juny. La Nations League arrenca el 5 de juny i, tot just uns dies després, començarà l'Europeu sub-21 a Eslovàquia (de l'11 al 28 de juny), on també està citat.

Aquesta situació no és nova per a Fermín, que ja el curs anterior va començar la temporada perdent-se set partits per manca de descans i lesions derivades d'aquest esforç extra. Cal recordar que va estar convocat amb l'absoluta per a l'Eurocopa i que també va anar als Jocs Olímpics posteriorment. I que, a més, va arribar fins al final en ambdós campionats, proclamant-se doblement campió.

Convocatòries i reaccions: El cas Fermín, al centre del debat

La llista de convocats de la selecció absoluta per a la Nations League inclou fins a sis futbolistes del Barça: Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Dani Olmo i el mateix Fermín López. Per la seva banda, la sub-21 compta també amb Gerard Martín i Pablo Torre, tot i que la presència doble de Fermín és la que més polèmica ha generat.

A les xarxes socials, la decisió no ha passat desapercebuda. El periodista Víctor Lozano (@victorlozano73) no ha dubtat a qualificar d'"indecent" l'acumulació de minuts a la qual s'exposa el Barça, criticant especialment el cas de Fermín: "El de l'abús de la selecció espanyola amb el Barça és indecent. Sis jugadors van a la Nations League. Però és que a sobre convoquen Fermín López per a la Nations League i després amb la sub-21 per a l'Europeu de l'11 al 28 de juny. Què fa ja Fermín amb la sub-21?".

Dates, tornejos i la polèmica del calendari

La fase final de la Nations League es disputarà entre el 5 i el 8 de juny, amb Espanya aspirant de nou a alçar aquest títol internacional després de la conquesta de 2023. Tot just tres dies després d'aquesta final o del partit pel tercer lloc, començarà l'Europeu sub-21 a Eslovàquia, de l'11 al 28 de juny. Fermín López, peça clau per a Santi Denia, és una de les apostes del combinat espanyol per al campionat juvenil.

L'acumulació de minuts, la intensitat dels partits i la manca de pretemporada real són factors que poden influir negativament en el rendiment del jugador la pròxima campanya. La situació de Fermín recorda altres precedents recents, com el cas de Pedri el 2021, quan va disputar l'Eurocopa i els Jocs Olímpics.