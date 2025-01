De l'Oviedo al Sporting de Gijón: El possible fitxatge que aixeca polseguera

El Real Oviedo viu una temporada carregada d'il·lusió a la Lliga Hypermotion i marxa actualment a la zona alta de la taula, lluitant per mantenir-se en posicions que li permetin somiar amb el tan desitjat retorn a Primera. No obstant això, el panorama en la seva plantilla pot experimentar canvis en aquests últims dies de mercat d'hivern. Es tracta del futur de Carlos Dotor, migcampista que va arribar cedit pel Celta de Vigo l'estiu passat, però que amb prou feines ha tingut continuïtat a les ordres de Javier Calleja.

Als seus 23 anys, Dotor va recal·lar al Carlos Tartiere amb la intenció de seguir progressant després del seu pas per la pedrera del Real Madrid i la seva breu experiència amb el Celta, on no va poder assentar-se al primer equip. No obstant això, la realitat de la seva estada a l'Oviedo s'ha vist marcada per un progressiu ostracisme.

| Real Oviedo

Va disputar 61 minuts en la jornada inaugural davant el Deportivo i 62’ en la segona contra el Castelló, a més de 45’ contra el Racing de Santander en la tercera, però a partir d'aquí la seva participació va caure en picat. Amb prou feines va acumular una mica de protagonisme testimonial en les jornades cinc i sis, fins a desaparèixer completament dels plans de Calleja. Des del 10 de novembre, quan va jugar 11 minuts contra l'Albacete, no ha tornat a vestir-se de curt en lliga.

Aquest context ha portat els representants del futbolista a buscar-li una sortida, convençuts que necessita minuts de competició per no estancar-se a la banqueta de l'Oviedo. D'acord amb informacions d'El Comercio, la destinació més probable és l'etern rival carbayó, l'Sporting de Gijón, amb el qual ja existiria un acord força avançat. La baixa de llarga durada de Jesús Bernal en el conjunt que dirigeix Rubén Albés deixa un buit a la medul·lar que Dotor podria ocupar amb garanties.

| Real Oviedo

Altres interessos

No obstant això, en les últimes hores també s'ha filtrat un suposat interès d'un altre club: el Sevilla. Si bé el més mediàtic apunta a l'Sporting, no falten veus en l'entorn del jugador que insinuen l'opció d'acabar recalant en el conjunt de Nervión, sobretot per la reputació que Dotor porta del seu pas per la pedrera del Real Madrid. Es tracta d'un migcampista de talent, bon tracte de pilota i que gaudeix de passaport comunitari, una condició que sempre és valorada pels clubs de la Lliga EA Sports.

El cert és que el migcampista madrileny, que té contracte amb el Celta de Vigo fins al 2028, no veu amb mals ulls un gir de guió que li garanteixi protagonisme. Això sí, tenint en compte que no està tenint gens de protagonisme al Real Oviedo, es fa complex que pogués tenir-lo al Sánchez-Pizjuán. Per això, en aquests instants l'opció més viable és la de l'Sporting, amb qui ja avancen les negociacions.