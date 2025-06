El Barça el va descartar a última hora: l'Atlètic de Madrid encarrila el seu fitxatge

La temporada estival sempre porta amb ella moviments inesperats al mercat de fitxatges. Hi ha futbolistes que, després d'un pas fugaç per clubs de primer nivell, es veuen obligats a buscar nous horitzons per rellançar la seva carrera. En aquest escenari, l'Atlètic de Madrid ha decidit posicionar-se amb decisió per reforçar la seva plantilla i deixar clar que no vol perdre pistonada davant dels grans de la lliga espanyola. Els rojiblancos han trobat una oportunitat d'or al mercat europeu.

L'equip dirigit per Diego Pablo Simeone travessa una etapa de canvis i ajustos a la seva zona ofensiva. La gestió de la sortida d'Ángel Correa està sent un dels assumptes prioritaris per a la directiva. L'atacant argentí, molt estimat al vestidor i a la graderia, ha deixat entreveure el seu comiat del Metropolitano. Tanmateix, l'Atlètic no està disposat a facilitar la seva marxa sense obtenir una compensació adequada, ja que Correa manté contracte vigent fins al 2026.

Davant d'aquest escenari, la direcció esportiva colchonera busca alternatives de qualitat que permetin mantenir el nivell competitiu de l'equip. Simeone, que mai deixa res a l'atzar, ha donat llum verda a explorar el fitxatge d'un futbolista amb recorregut internacional i ganes de reivindicar-se després d'una temporada complicada a la Premier League. I, segons informa El Nacional, l'escollit és Federico Chiesa.

| Daily Express

Temporada trampolí

El jugador en qüestió ha viscut un any difícil lluny de la Serie A. La seva arribada a la Premier va estar envoltada d'altes expectatives, però les circumstàncies no van jugar al seu favor. Amb només 466 minuts repartits en 14 partits, el balanç s'ha quedat curt per a un futbolista que apuntava a titularitat indiscutible. Dos gols i dues assistències és el bagatge d'un curs marcat per les lesions i per una ferotge competència interna que l'ha relegat a un paper secundari.

Tanmateix, el futbol sempre ofereix segones oportunitats, i la qualitat de l'extrem italià segueix fora de tot dubte. El seu nom havia sonat amb força per recalar al FC Barcelona l'estiu passat, però l'operació es va frustrar a l'últim instant. Ara, és l'Atlètic qui ha mogut fitxa i ha mostrat un interès real per fer-se amb els seus serveis.

Diego Simeone és un tècnic que exigeix entrega, velocitat i polivalència als seus atacants. Precisament, el perfil del futbolista italià sembla fet a mida per al que busca l'entrenador argentí. Als seus 27 anys, compta amb experiència a les grans lligues i una mentalitat competitiva, clau per encaixar en l'exigent entorn del Metropolitano.

Pot actuar com a segon davanter o escorat a la banda esquerra, explotant la seva velocitat i capacitat de desequilibri. En moltes ocasions, aquest rol l'ha ocupat Correa, i de confirmar-se la seva marxa, el fitxatge de l'extrem italià serviria per cobrir aquest buit amb un revulsiu de garanties.

La competència: La Serie A a l'aguait, decisió en mans del jugador

L'interès de l'Atlètic de Madrid no és l'únic sobre la taula. Clubs com el Nàpols també estan atents a l'evolució de la situació. Tornar a Itàlia sempre és un escenari atractiu per a qualsevol jugador que hagi triomfat a la Serie A, però l'oportunitat de competir a la Lliga espanyola i fer-ho sota les ordres de Simeone resulta igualment temptadora. A més, les últimes informacions apunten també al Milà com a possible destí.

De moment, no hi ha una oferta formal, però l'entorn del futbolista valora positivament la possibilitat de fer el salt a un equip amb aspiracions europees i amb un tècnic que sap treure el màxim rendiment de jugadors amb perfil ofensiu i vertical.