El Lobo Carrasco revoluciona 'El Chiringuito' amb el seu xou de sabates i el VAR

Ja han passat diversos dies des del duel que va enfrontar la Reial Societat i el Barça al Reale Arena. L'equip donostiarra va superar, en joc i resultat, el català i es va imposar per la mínima. El xoc, això sí, va estar àmpliament marcat per una acció polèmica en què el col·legiat, a través del fora de joc semiautomàtic, va anul·lar un gol de Robert Lewandowski.

Aquesta diana de l'ariet polonès va arribar abans que el gol inaugural de Sheraldo Becker, per la qual cosa podria haver canviat rotundament l'esdevenir del partit. I ara no es parla de res més. Hansi Flick ja li va recriminar al col·legiat, Cuadra Fernández, al final del duel i ara tot el barcelonisme ha esclatat per aquesta situació; el titllen de 'robo'.

| Movistar Plus+

És realment complex determinar a ull humà si Robert Lewandowski es troba en fora de joc, ja que a la imatge no acaba de quedar del tot clar. Precisament d'aquesta poca claredat neixen els dubtes i el debat, ja que, a més, es percep una posició una mica estranya i dubtablement real del peu del jugador del Barça. Aquesta part del cos del polonès és precisament l'única que està avançada i, per tant, la culpable de la senyalització del fora de joc.

El debat, és clar, ha arribat també a El Chiringuito amb els seus habituals col·laboradors. Al programa de dimarts hi va anar també Clos Gómez, excol·legiat i ara director del VAR a Espanya. Qui va prendre la veu cantant del debat, mostrant-se totalment en contra de la decisió total presa va ser Pichi Alonso.

El xou de Pichi Alonso

Per intentar defensar la seva postura, l'exfutbolista es va treure les sabates i va fer una demostració gràfica de per què, segons ell, la imatge que ha transcendit no pot ser real. Són quatre llargs minuts en què intenta explicar-ho gràficament, mentre s'entreté discutint amb qualsevol que gosa interrompre la seva exposició.

La qüestió és que ara l'argument que intenta justificar la decisió del VAR diu que Nayef Aguerd, l'altre implicat, està trepitjant Lewandowski i que la punta del peu del polonès treu el cap per sota de la planta del defensa marroquina de la Reial. Però per a Pichi Alonso això no és viable, doncs, en aquest cas, hauria arrossegat el peu del defensor de la Reial amb ell i aquest seguiria estant davant seu. Sigui com sigui, la seva demostració amb els peus no va acabar de convèncer i el debat continua sent present.