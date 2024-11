Josep Pedrerol revela a 'El Chiringuito' el problema de Kylian Mbappé

Josep Pedrerol, a Jugones, va abordar un tema i va compartir informació que ha sortit a la llum a França. Segons el diari L'Equipe, Mbappé podria estar experimentant un bloqueig mental que li impedeix mostrar la seva millor versió al camp. Pedrerol va començar dient: “Mbappé té un bloqueig mental, és la informació del diari francès L'Equipe. Asseguren que hi ha massa gent al seu voltant”. La situació ha generat preocupació a l'entorn del jugador, ja que aquesta pressió sembla estar afectant el seu estat emocional i, per tant, el seu rendiment.

La pressió constant i les expectatives posades a Mbappé des que va arribar al Reial Madrid sembla que han passat factura. Pedrerol va explicar al programa: “Digues-ho com vulguis, però Kylian té un problema mental des de fa mesos. El seu entorn més proper defineix el moment del davanter com un bloqueig mental que es pot solucionar”. La informació proporcionada per Pedrerol suggereix que el futbolista francès no està aconseguint gestionar adequadament l'entorn que l'envolta, cosa que estaria afectant la concentració i la confiança en el terreny de joc.

Per a un jugador de classe mundial com Mbappé, acostumat a ser líder al seu equip i a la selecció de França, aquesta situació és especialment difícil. I és que cal recordar que ja acumula dues aturades internacionals consecutives en què Didier Deschamps renuncia a la seva convocatòria. De fet, un dels seus companys habituals de selecció, Upamecano, n'ha parlat al respecte.

Els seus companys opinen

El defensa deia: "No hi ha preocupació per Mbappé. No podem oblidar el que ha fet Kylian per aquesta selecció. Trobem a faltar una mica de reconeixement per a ell; espero que estigui aviat de tornada amb nosaltres, no cal oblidar que és el nostre capità".

El moment és particularment complex per a Mbappé. Si bé ha tingut algunes llampades del seu talent, no ha aconseguit establir-se com el referent que molts esperaven al Reial Madrid. Tot i que els vuit gols que ha anotat en els 16 duels disputats fins ara no són del tot negatius, la realitat és que no està res còmode sobre el verd. Se li intueix perdut i no sol transmetre el perill a què ens tenia acostumat".

També ha brindat la seva opinió un exfutbolista francès molt reconegut, Robert Pirès. "Quan canvies de país i de companys s'ha d'adaptar; no és fàcil. I saps que al Reial Madrid juguen els millors del món. Va acceptar el repte d'anar-s'hi sabent que en la seva mateixa posició hi ha grans jugadors com Vinicius", proclamava.