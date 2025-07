El Lobo Carrasco atiza al Barça tras su 'fracaso' con Nico Williams: 'No se puede...'

El verano futbolístico ha dejado al Barça en el centro del huracán tras la sorprendente renovación de Nico Williams con el Athletic Club. Lo que durante semanas se perfilaba como el fichaje estrella del proyecto de Hansi Flick acabó, de forma abrupta, en decepción. Y la polémica no ha tardado en llegar a los platós, donde voces autorizadas como la de El Lobo Carrasco no han dudado en señalar al club blaugrana por su gestión en este asunto.

Carrasco, contundente: "No estaba hecho, ha habido demasiada precipitación"

En la última edición de El Chiringuito, Lobo Carrasco fue claro y directo. Para él, el principal error del Barça fue dar por cerrado un fichaje que nunca estuvo garantizado. “No estaba hecho. No estaba hecho. Y para mí ha habido demasiada precipitación”, afirmó nada más comenzar su intervención. El exjugador y analista recalcó que, pese a la ilusión generada, el club se adelantó a los acontecimientos y se dejó arrastrar por la emoción antes de tenerlo firmado.

En lo deportivo, Carrasco no ocultó su admiración por el talento de Nico Williams y su encaje perfecto en los planes del nuevo técnico. “Nico era un anillo que entraba en el dedo perfecto de Hansi Flick. Es el que quería Flick, de hecho, por precio, por muchas cosas, pero sobre todo porque es un extremo puro”. Aun así, insistió en que la predisposición del jugador era buena, pero la operación nunca llegó a concretarse del todo: “Se ultimaron muchos detalles… Lo único es que no estaba hecho”.

Crítica al Barça por vender la piel del oso antes de cazarlo

Uno de los puntos más duros del análisis de Carrasco llegó cuando acusó al club azulgrana de “vender algo antes de cogerlo”. En su opinión, parte del problema vino por el exceso de confianza de la directiva y el entorno mediático, que llegaron a presentar el fichaje como inminente antes de que se alcanzara un acuerdo final. “Es una negociación fallida por eso”, sentenció, subrayando que “no se puede decir que está hecho” cuando la realidad dista mucho de ser definitiva.

Para Carrasco, la gestión adecuada habría pasado por mantener la discreción y el respeto por las partes implicadas, especialmente por el Athletic Club. Además, vela por sacar la bandera blanca con el Athletic Club en un momento en el que las relaciones institucionales entre ambos clubes están más tensas que nunca.

“Con el Athletic Club lo primero que haría sería tener un entente, acercar posturas, sentarme en una mesa presidente a presidente, gente que represente a esos dos grandes, enormes clubes… para limar asperezas, para crear un proyecto de futuro no común, pero sí de respeto”, propuso.

El Lobo Carrasco también quiso compartir su visión desde la experiencia en los despachos, consciente de lo imprevisible que puede ser el mercado de fichajes. “Sé cómo han ido las negociaciones de otro tipo, pero también sé cómo se pueden caer, cómo pueden cambiar de rumbo”, relató, haciendo hincapié en la importancia de no dar nunca nada por sentado en este tipo de operaciones. “Lo que no se puede hacer es decir ‘ya está hecho’. Eso no se puede decir”.