Pedri i Gavi parlen clar contra l'àrbitre que va expulsar Fermín, el València enfadat

La campanya contra el col·lectiu arbitral realitzada per Real Madrid Televisión ha donat els seus fruits. L'equip blanc va aconseguir un empat contra l'Atlètic de Madrid en un partit disputat, que podria haver acabat molt pitjor. L'àrbitre del partit va perdonar l'expulsió per vermella directa a Dani Ceballos, que va trepitjar clarament Pablo Barrios sense interès de jugar la pilota.

| FCB

El Barça s'enfrontava al Sevilla FC al Ramon Sánchez Pizjuán. Els blaugranes no van tenir problemes per aconseguir els tres punts, però el partit s'hauria pogut complicar en el tram final per culpa de l'expulsió injusta de Fermín López. El migcampista blaugrana es va veure involucrat en una jugada amb Djibril Sow. L'andalús toca abans pilota i aixeca les cames per culpa de la inèrcia. No és vermella.

En roda de premsa davant els mitjans de comunicació, Pedri i Gavi van demostrar que malgrat la seva joventut, són dos líders dins i fora del camp. Van parlar amb lideratge i van recordar la vermella no assenyalada a Hugo Guillamón del València CF en una acció contra Pedri.

Qui és Hugo Guillamón?

Hugo Guillamón prometia ser un central de gran projecció. El migcampista basc va debutar amb el primer equip del València la temporada 2019/20 i, ràpidament, es va consolidar a l'onze titular. La seva irrupció va captar l'atenció de diversos clubs importants, i el seu rendiment li va valer una convocatòria amb la selecció espanyola per alMundial de Qatar 2022 sota les ordres de Luis Enrique.

Tot i així, no va arribar a disputar ni un sol minut a la competició. Cinc temporades després del seu debut, Guillamón ha perdut protagonisme i actualment té un rol secundari al València. No entra en els plans de Corberán i la seva participació aquesta temporada ha estat limitada: només ha jugat 768 minuts en total, dels quals 409 han estat a la Copa del Rei. A la Lliga, la seva presència encara és més testimonial: ha disputat 11 partits, però només 4 com a titular.

En els 1.980 minuts que ha jugat el València aquesta temporada a la competició domèstica, ell només ha estat sobre el terreny de joc durant 359, un discret 18%. Dels 5 partits de lliga que ha disputat el València des de l'arribada de Corberan, Guillamón ha disputat 2, un dels quals com a titular i només 25 minuts.

| XCatalunya, Canva

O, com a mínim, això seria el més lògic. En la renovació que es va signar, es va acordar que l'actual 6 del València tindria un augment del salari. A més, se li va rebaixar la clàusula de rescissió de 80 a 50 milions d'euros. El nivell de joc que està mostrant Guillamón està lluny d'aquell que ens va mostrar fa unes temporades i que el va donar a conèixer a tot Espanya.



La temporada passada, Guillamón es va trobar en una situació similar. Tot i no entrar inicialment en els plans de Baraja, va acabar guanyant-se un lloc a l'equip. Caldrà veure què passa amb ell aquest estiu, ja que tot apunta que serà un dels noms que donarà molt de què parlar.

Quin és el seu futur?

Darrerament, no se l'ha vinculat amb massa clubs, però en el passat sí que han circulat rumors que el relacionaven amb l'Athletic Club i la Reial Societat. Cal dir que Guillamón, fins al moment, és un "one-club man" i, pel que diuen els mitjans valencians, la seva intenció és continuar-ho sent, ja que té l'objectiu de convèncer l'ex del West Bromwich Albion.