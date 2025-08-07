És lliure i va arribar a costar 45 milions d'euros: Paunovic el vol per a l'Oviedo

En el futbol, els grans cops de mercat solen arribar quan menys s'esperen. El Real Oviedo, després d'un estiu marcat per la decepció en les negociacions amb jugadors de renom, ha decidit canviar d'objectiu. El club asturià busca en el darrer tram del mercat el fitxatge estrella que il·lusioni l'afició i, sobretot, reforci una davantera que ha quedat tocada després dels últims rebutjos.
Agost va començar amb dues galledes d'aigua freda per al Real Oviedo. Luka Jovic, que va arribar a negociar en persona la seva arribada a Astúries, va acabar signant per l'AEK Atenes. El club no va poder igualar la proposta econòmica grega, malgrat l'esforç de Paunovic, que gairebé va convèncer el seu compatriota. A la decepció de Jovic s'hi va sumar la de Nemanja Maksimovic, que també va triar una opció econòmicament inabastable.
La directiva blava, conscient de la importància de donar un cop d'efecte, s'ha mogut ràpid. Segons informa El Nacional, el club ja treballa en l'arribada de Dominic Calvert-Lewin, davanter internacional anglès, que es troba sense equip després d'acabar contracte amb l'Everton i no renovar. L'opció de l'Oviedo, tot i que sorprenent per a alguns, podria ser una de les grans històries del mercat estival.
Calvert-Lewin, el ‘9’ somiat per Paunovic: perfil, passat i el repte de rellançar la seva carrera a Espanya
Calvert-Lewin va ser, durant anys, un dels davanters més cotitzats de la Premier League. Va assolir un valor de mercat de 45 milions d'euros, va ser internacional absolut amb Anglaterra i va sumar temporades de doble dígit en gols amb l'Everton. Tanmateix, una sèrie de lesions li van tallar la progressió i, després de finalitzar el seu contracte a Liverpool, es va quedar sense propostes convincents a la Premier.
El davanter, que encara té 28 anys i molt futbol al davant, veu amb bons ulls provar sort a Espanya. El repte de liderar un projecte com el de l'Oviedo el motiva, i al club consideren que podria ser el ‘killer’ que marqui diferències a Segona. Paunovic, que ha demanat expressament un golejador de nivell i experiència internacional, veu en Calvert-Lewin el perfil ideal per al seu esquema ofensiu.
L'Aston Villa, el gran rival en la pugna i les claus del possible fitxatge blau
El mercat no està exempt de competència. L'Aston Villa, amb un projecte consolidat a la Premier, també ha mostrat interès en Calvert-Lewin. Així mateix, el Sunderland està en la pugna. La diferència econòmica és notable, però la possibilitat de ser titular indiscutible a Oviedo i l'atractiu d'una nova experiència a LaLiga són factors que poden pesar en la decisió final del davanter anglès.
L'operació, ara com ara, està en fase inicial. De fet, encara no se n'han fet ressò altres mitjans de comunicació de renom, per la qual cosa podríem qualificar-ho de simple rumor. Per ara. L'Oviedo aposta per convèncer el futbolista amb un projecte ambiciós i l'oportunitat de tornar a sentir-se important en el futbol europeu. Si finalment es concreta, el club aconseguiria incorporar un jugador lliure, sense cost de traspàs, i amb potencial per ser un dels noms de l'any a la categoria.