La petició de Toni Freixa a Ter Stegen després de la polèmica amb el Barça: 'Que assumeixi...'

per Iker Silvosa

La tensió segueix augmentant al voltant del FC Barcelona en plena compte enrere per a l'inici de LaLiga 2025-2026. El conflicte entre el club blaugrana i Marc-André Ter Stegen sembla haver arribat a un punt de no retorn, generant opinions cada cop més radicals des de diferents sectors. Enmig de la tempesta, Toni Freixa, exdirectiu del club, s'ha pronunciat amb paraules contundents.

Freixa, conegut per les seves opinions polèmiques sobre temes interns del Barça, ha expressat públicament la seva postura sobre el conflicte obert per Ter Stegen amb la directiva. Les seves declaracions han afegit més llenya al foc en un escenari que ja estava notablement enrarit.

Les contundents paraules de Freixa sobre el futur de Ter Stegen

En declaracions recents al programa ‘El Partidazo de COPE’, Toni Freixa ha estat taxatiu sobre el nou rol que, segons ell, hauria d'assumir Ter Stegen després de la seva lesió. “Està de baixa i tenim un porter acabat de fitxar que serà titular indiscutible”, va afirmar sense dubtar, referint-se clarament al jove Joan García, acabat d'incorporar de l'Espanyol.

| F.C. Barcelona

Freixa va anar fins i tot més lluny, insinuant que el porter alemany hauria d'acceptar una posició radicalment inferior al seu estatus anterior a l'equip: “Que es recuperi i que quan torni assumeixi el seu rol de tercer porter”. Aquestes paraules sorprenen per la seva duresa, especialment tenint en compte el paper que Ter Stegen ha exercit com a figura clau de l'equip durant més d'una dècada.

El conflicte entre el Barça i Ter Stegen arriba al límit

L'origen del conflicte es remunta a setmanes enrere, quan Ter Stegen va anunciar unilateralment a les seves xarxes socials que la seva recuperació seria de tres mesos després de la seva operació lumbar. Aquest anunci prematur va generar malestar a la directiva, ja que si la recuperació superés els quatre mesos, el club podria aprofitar el 80% del seu salari per inscriure jugadors, com Joan García, quelcom fonamental per al Barça.

Tanmateix, la crisi va esclatar definitivament amb la negativa recent de l'alemany a compartir el seu informe mèdic amb LaLiga. Això ha impossibilitat que l'entitat catalana aprofiti aquest avantatge econòmic i esportiu.

Joan García guanya terreny mentre Ter Stegen perd suports

Durant la gira de pretemporada a l'Àsia, Joan García ha demostrat sobradament el seu nivell, deixant satisfet l'entrenador, Hansi Flick. Segons fonts properes al club, García estaria oferint un rendiment superior al mostrat per Ter Stegen abans de la seva lesió. Això genera una pressió addicional sobre la directiva per inscriure com més aviat millor el nou fitxatge.

Actualment, i amb Ter Stegen lesionat i bloquejant la inscripció de García, l'únic porter disponible és Iñaki Peña. Tanmateix, Peña tampoc compta en els plans de Flick i estaria a prop de sortir de l'equip a la recerca de minuts.

La situació ha portat el Barça a fer passes contundents. Els serveis jurídics del club ja han obert un expedient disciplinari contra el porter alemany, advertint-lo fins i tot de conseqüències legals si no rectifica la seva postura.