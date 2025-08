Es repeteix el cas de Luka Jovic: Un altre futbolista 'top' rebutja jugar al Real Oviedo

per Iker Silvosa

L'estiu es complica al Carlos Tartiere. La il·lusió del retorn a Primera s'ha vist esquitxada per les dificultats del mercat i la competència global pels grans noms. Agost, lluny de ser un mes de bones notícies, ha portat dos cops consecutius per a la direcció esportiva i el cos tècnic. El Real Oviedo, que havia aconseguit il·lusionar l'afició amb la possible arribada de jugadors de perfil internacional, topa un cop més amb la realitat econòmica dels clubs espanyols davant de gegants del futbol global.

El fitxatge de Nemanja Maksimovic era una prioritat absoluta en la fulla de ruta oviedista. El migcampista serbi, que encara pertany al Panathinaikos, tenia el vistiplau de Veljko Paunovic, que ha intentat convèncer-lo durant setmanes. Tanmateix, els darrers dies el mercat ha fet un gir radical. Una oferta milionària arribada des de Qatar ha tombat qualsevol esperança de veure'l de blau aquesta temporada, segons La Voz de Asturias.

La proposta qatariana s'acosta als 10 milions d'euros, una xifra inabastable per al Real Oviedo i per a la majoria de clubs europeus fora del cercle de l'elit. L'interès dels xeics, sumat a l'eliminació europea del Panathinaikos, ha accelerat una operació que semblava adormida. Ara, el futur de Maksimovic apunta amb força al futbol de l'Orient Mitjà, deixant el conjunt carbayó amb un buit a la medul·lar. Tant al club grec com al futbolista serbi els sedueixen els petrodòlars qataris.

| Marca

Jovic, el precedent recent: dues decepcions consecutives al mercat oviedista

La història es repeteix amb massa duresa per a l'Oviedo. Fa tot just uns dies, Luka Jovic, un altre serbi amb passat d'estrella, va estar molt a prop de convertir-se en el gran cop de l'estiu. El davanter va estar molt a prop de convertir-se en carbayó, però finalment va decidir signar per l'AEK Atenes. L'oferta esportiva i econòmica de Grècia va resultar decisiva, frustrant un somni que va estar més a prop que mai de fer-se realitat.

Ara, el cas Maksimovic no només recorda el desenllaç de Jovic, sinó que evidencia les dificultats creixents per competir amb les grans lligues i els mercats emergents. El Real Oviedo, malgrat el suport del Grupo Pachuca i l'ambició del cos tècnic, ha de moure's amb agilitat en un mercat cada cop més impredictible i volàtil.

La direcció esportiva de l'Oviedo busca alternatives d'urgència i reconfigura l'estratègia de fitxatges

La prioritat ara exigeix trobar un migcampista de garanties que permeti apuntalar una plantilla que vol mirar a la zona alta de la taula. Tant Paunovic com l'equip de treball de la direcció esportiva fa setmanes que rastregen el mercat a la recerca de perfils físics i experiència internacional, però cada opció sembla esvair-se quan arriben les grans propostes econòmiques de fora d'Europa.

La sensació de cert desànim s'ha instal·lat entre els aficionats i la plantilla, tot i que des del club insisteixen que no es rebaixarà l'exigència. El mercat encara està obert i les oportunitats poden sorgir els pròxims dies, especialment si alguns equips de Primera decideixen alliberar jugadors de nivell. L'Oviedo haurà de lluitar fins al final per reforçar una posició clau en el seu esquema.