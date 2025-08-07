Está libre y llegó a costar 45 millones de euros: Paunovic lo quiere para el Oviedo

En el fútbol, los grandes golpes de mercado suelen llegar cuando menos se esperan. El Real Oviedo, tras un verano marcado por la decepción en las negociaciones con jugadores de renombre, ha decidido cambiar de objetivo. El club asturiano busca en el último tramo del mercado el fichaje estrella que ilusione a la afición y, sobre todo, refuerce una delantera que ha quedado tocada tras los últimos rechazos.

Agosto comenzó con dos jarros de agua fría para el Real Oviedo. Luka Jovic, que llegó a negociar en persona su llegada a Asturias, acabó firmando por el AEK Atenas. El club no pudo igualar la propuesta económica griega, pese al empeño de Paunovic, que casi convenció a su compatriota. A la decepción de Jovic se sumó la de Nemanja Maksimovic, que también eligió una opción económicamente inalcanzable.

La directiva azul, consciente de la importancia de dar un golpe de efecto, se ha movido rápido. Según informa El Nacional, el club ya trabaja en la llegada de Dominic Calvert-Lewin, delantero internacional inglés, que se encuentra sin equipo tras acabar contrato con el Everton y no renovar. La opción del Oviedo, aunque sorprendente para algunos, podría ser una de las grandes historias del mercado estival.

| Goodison News

Calvert-Lewin, el ‘9’ soñado por Paunovic: perfil, pasado y el reto de relanzar su carrera en España

Calvert-Lewin fue, durante años, uno de los delanteros más cotizados de la Premier League. Alcanzó un valor de mercado de 45 millones de euros, fue internacional absoluto con Inglaterra y sumó temporadas de doble dígito en goles con el Everton. Sin embargo, una serie de lesiones le cortaron la progresión y, tras finalizar su contrato en Liverpool, se quedó sin propuestas convincentes en la Premier.

El delantero, que todavía tiene 28 años y mucho fútbol por delante, ve con buenos ojos probar suerte en España. El reto de liderar un proyecto como el del Oviedo le motiva, y en el club consideran que podría ser el ‘killer’ que marque diferencias en Segunda. Paunovic, que ha pedido expresamente un goleador de nivel y experiencia internacional, ve en Calvert-Lewin el perfil ideal para su esquema ofensivo.

El Aston Villa, el gran rival en la pugna y las claves del posible fichaje azul

El mercado no está exento de competencia. El Aston Villa, con un proyecto consolidado en la Premier, también ha mostrado interés en Calvert-Lewin. Asimismo, el Sunderland está en la puja. La diferencia económica es notable, pero la posibilidad de ser titular indiscutible en Oviedo y el atractivo de una nueva experiencia en LaLiga son factores que pueden pesar en la decisión final del delantero inglés.

La operación, a día de hoy, está en fase inicial. De hecho, todavía no se han hecho eco otros medios de comunicación de renombre, por lo que podríamos tildarlo de simple rumor. Por ahora. El Oviedo apuesta por convencer al futbolista con un proyecto ambicioso y la oportunidad de volver a sentirse importante en el fútbol europeo. Si finalmente se concreta, el club lograría incorporar a un jugador libre, sin coste de traspaso, y con potencial para ser uno de los nombres del año en la categoría.