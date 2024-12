Possible fitxatge exòtic - i car - per al Zaragoza

Els clubs solen buscar els seus fitxatges a les grans lligues europees, però, de vegades, els reforços més efectius arriben de mercats menys mediàtics. És en aquestes competicions on emergeixen jugadors amb experiència i qualitat, capaços d'oferir un rendiment immediat sense el cost associat a les grans estrelles.

En aquest context, el Real Zaragoza està considerant un moviment que ha generat tant d'expectació com de dubtes entre l'afició i els experts. El club aragonès podria estar avaluant la possibilitat de fitxar l'iranià Alireza Jahanbakhsh, un extrem dret de 31 anys amb una trajectòria sòlida en grans lligues com l'Eredivisie i la Premier League. Aquest rumor ha estat llançat per El Gol Digital.

Un perfil de renom, però amb dubtes

Alireza Jahanbakhsh no és un nom desconegut en el panorama futbolístic. Amb passos per equips com el Brighton & Hove Albion, l'AZ Alkmaar i el Feyenoord, el jugador iranià compta amb experiència al més alt nivell. El 2018, el Brighton va pagar 22,5 milions d'euros per ell després d'una temporada brillant a Holanda, cosa que el va convertir en el fitxatge més car en la història del club anglès fins aquell moment. Encara que el seu rendiment a la Premier League no va estar a l'altura de les expectatives, va demostrar la seva qualitat en diverses competicions internacionals.

| @brighton

Actualment, milita al Heerenveen, on ha començat a consolidar-se en l'onze titular després d'arribar fa poc més d'un mes. Malgrat la seva edat, la seva capacitat golejadora i la seva experiència en mundials el converteixen en un fitxatge atractiu per a un equip com el Zaragoza, que busca fer un salt qualitatiu en la seva plantilla.

Les xifres, el gran escull

No obstant això, el cost de l'operació és un dels grans impediments per al Zaragoza. El valor de mercat de Jahanbakhsh ronda els 2,2 milions d'euros, una xifra que resulta elevada per a un club amb recursos limitats. A més, la posició d'extrem dret ja està ben coberta a l'equip amb jugadors com Adu Ares i Sergio Bermejo, que compten amb la confiança del cos tècnic.

| @Feyenoord

La direcció esportiva, liderada per Juan Carlos Cordero, ha d'avaluar si la inversió en Jahanbakhsh és realment necessària o si seria més estratègic destinar els recursos a reforçar altres posicions, com l'extrem esquerre. Per ara, el fitxatge no és prioritari, encara que l'interès persisteix a causa de les qualitats del jugador.

Malgrat els dubtes, l'experiència de Jahanbakhsh és un punt a favor. La seva capacitat per aportar en partits clau i la seva trajectòria internacional podrien ser un plus per a un Zaragoza que busca consolidar-se a LaLiga. L'iranià ha demostrat ser un jugador decisiu en moments importants, cosa que podria marcar la diferència en un equip que aspira a elevar el seu nivell competitiu.