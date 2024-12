Podria espatllar els plans de Joan Laporta: Moviment de l'Atlético per fitxar un crack

per Iker Silvosa

L'Atlético de Madrid, després de consolidar-se com un club competitiu en l'elit del futbol europeu, ja no té res a envejar als més grans. Els seus bons resultats esportius i grans fitxatges l'han situat entre els millors, no només al camp, sinó també al mercat de fitxatges. Ara, l'equip blanc-i-vermell busca reforçar el seu atac amb un jugador que està en el radar dels clubs més importants del continent.

L'objectiu de l'Atlético és Viktor Gyökeres, el davanter suec que brilla aquesta temporada l'Sporting de Portugal, segons ha informat El Gol Digital. El seu rendiment l'ha convertit en un dels atacants més cobejats d'Europa, amb equips com el Barça, PSG i Manchester United seguint de prop els seus passos. Si l'Atlético decideix unir-se a la pugna, podria complicar els plans de Joan Laporta, qui també té en ment el jugador com a reforç per al conjunt blaugrana.

Un golejador en estat de gràcia

Gyökeres, de 25 anys, està signant una campanya espectacular amb l'Sporting. Amb 27 gols i 5 assistències en 26 partits, el davanter suec ha superat fins i tot els registres històrics de Zlatan Ibrahimovic, convertint-se en el màxim golejador suec en un any natural. La seva mitjana d'un gol cada 82 minuts el posiciona com un dels davanters més efectius del futbol europeu.

Malgrat la sortida de Ruben Amorim com a tècnic de l'Sporting, Gyökeres ha mantingut un nivell destacat, liderant la taula de golejadors de la lliga portuguesa. El seu rendiment l'ha col·locat en el punt de mira dels millors clubs, i la seva capacitat per marcar diferències a l'àrea el converteix en un reforç desitjat per qualsevol equip.

Obstacles econòmics per a l'Atlético

El valor de mercat de Gyökeres està estimat en 75 milions d'euros, una xifra elevada que representa un desafiament per a les arques de l'Atlético de Madrid. El club blanc-i-vermell ja va realitzar grans inversions l'estiu passat, fitxant Julián Álvarez i Sorloth per reforçar la seva davantera. No obstant això, l'oportunitat de sumar Gyökeres podria ser irresistible, especialment amb el suport de Nike, patrocinador de l'Atlético.

Nike, que també patrocina el Barça, té interès que un dels seus jugadors més destacats arribi a un equip de primer nivell. Aquest suport financer podria ser clau perquè l'Atlético competeixi amb altres gegants europeus en la lluita pel suec. Tot i que el Barça també té una aliança amb la marca, l'Atlético busca aprofitar la seva relació per assegurar-se aquest fitxatge.

Competència directa amb el Barça

El Barça, que recentment va renovar el seu contracte amb Nike, també considera Gyökeres com una opció ideal per reforçar el seu atac. Joan Laporta veu en el davanter suec una solució a les dificultats ofensives que ha experimentat l'equip en alguns trams de la temporada. No obstant això, la irrupció de l'Atlético en les negociacions podria complicar les aspiracions del conjunt blaugrana. Per a l'Atlético, la incorporació de Gyökeres seria un salt de qualitat en el seu projecte esportiu.

L'interès de l'Atlético en Gyökeres no només respon a les seves xifres golejadores, sinó també a la seva capacitat per adaptar-se a diferents sistemes de joc. El seu estil encaixa perfectament en l'esquema de Simeone, que busca davanters versàtils i efectius a l'àrea. A més, el suport de Nike podria ser l'empenta necessària perquè el club madrileny tanqui l'operació.