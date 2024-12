La Liga publica una imagen falsa de Vinicius para reírse del Barça

Piensa mal y acertarás, dice el refranero español para advertirnos del mal obrar de muchas personas. Y aunque muchas veces pequemos de precisamente todo lo contrario, de inocentes o ilusos, hay otras ocasiones en las que no queda otra que desconfiar. ¿Cómo si no iban a explicarse algunas acciones ajenas que se escapan de lógica?

Y es que LaLiga, en un arrebato de nadie-sabe-qué ha tenido la fantástica idea de destacar el gran año realizado por Vinicius Jr con el Madrid utilizando al Barça. Y es que en su canal de YouTube, la entidad ha publicado un vídeo con los highlights y los mejores goles del brasileño a lo largo del presente año. Hasta aquí todo bien.

Sin embargo, la polémica surge cuando en la imagen de portada de este vídeo han decidido hacer un edit sinsentido. En él, podemos apreciar sobrepuesto al '7' merengue celebrando un gol mientras jugadores del Barça están extendidos y lamentándose en el césped. Evidentemente, en ningún momento del año se ha producido un escenario así.

La imagen de los jugadores del Barça pertenece a la última acción del último duelo liguero en la que el Atlético de Madrid asaltó el Estadi Olímpic con un gol en el 96'. La entidad, pues, ha utilizado esa captura quién sabe si para empequeñecer al Barça mientras trata de resaltar la figura de Vinicius. Evidentemente, a la parroquia culé no le ha sentado nada bien esto y ha llenado de críticas a LaLiga. Al final, no le ha quedado otra a la organización que reconocer su error y modificar dicha portada.

Todos los goles de Vinicius

El ascenso meteórico de Vinicius Jr. en el fútbol mundial es indiscutible, y su registro goleador por año natural desde que llegó al Real Madrid en 2018 es el reflejo perfecto de su evolución. Este 2024 ha sido un año redondo para el brasileño, no solo por consolidarse como uno de los mejores jugadores del mundo, sino también por recibir su primer galardón individual destacado, el The Best de la FIFA, en reconocimiento a su brillante temporada.

Cuando Vinicius aterrizó en el Santiago Bernabéu, pocos podían imaginar que este joven, con solo 18 años, se convertiría en el líder ofensivo del equipo. Sus primeros años estuvieron marcados por la adaptación y por el aprendizaje en una de las instituciones más exigentes del fútbol mundial. En su primer año natural, 2018, apenas pudo anotar dos goles. En 2019, su cuenta subió ligeramente a cuatro, y en 2020 alcanzó los seis tantos.

Sin embargo, 2021 marcó un punto de inflexión. Vinicius duplicó su registro hasta los 15 goles y comenzó a mostrar destellos de la estrella que es hoy. En 2022, su crecimiento continuó, alcanzando los 20 tantos, mientras que en 2023 mantuvo un rendimiento estable con 19 goles. Este 2024, no obstante, ha sido el año de su consagración: 32 goles en todas las competiciones, el mejor registro de su carrera en un año natural.