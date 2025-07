El Llevant vol fer un favor al València: Fitxatge inesperat

L'estiu al futbol valencià està deixant situacions insospitades que poden acabar afavorint tant el Valencia com el Levante. En un context on la porteria de Mestalla ha estat un maldecap durant les últimes finestres de fitxatges, la gestió del lloc de porter torna a generar titulars i moviments d'última hora. Aquesta vegada, la decisió del Valencia d'apostar per un nou titular podria desencadenar la sortida d'un dels porters més experimentats de la lliga.

L'efecte dòmino a la porteria del Valencia: l'arribada d'Aguirrezabala ho canvia tot

La porteria del Valencia CF va viure el seu propi culebrot la temporada passada amb la inesperada venda de Mamardashvili al Liverpool. Tanmateix, el club anglès va decidir deixar cedit el georgià a Mestalla, cosa que va relegar Stole Dimitrievski a un paper secundari tot i haver arribat amb la promesa de ser titular. El macedoni gairebé no va tenir protagonisme, disputant només nou partits oficials (quatre a LaLiga i cinc a la Copa del Rei) i mostrant seguretat sota pals, però sense aconseguir la confiança total de Carlos Corberán.

La recent incorporació de Julen Aguirrezabala, cedit des de l'Athletic Club, ha acabat per tancar qualsevol porta a Dimitrievski. El contracte del jove porter basc inclou una clàusula de penalització que obliga a alinear-lo com a titular en una certa quantitat de partits, ja que altrament el Valencia s'exposa a una penalització econòmica. En aquest escenari, Dimitrievski ha manifestat el seu descontentament i sembla decidit a buscar una sortida per recuperar protagonisme a LaLiga.

| VCF

El Levante mou fitxa després de perdre Andrés Fernández i veu via lliure pel macedoni

El Levante UD ha iniciat la pretemporada amb una assignatura pendent: trobar un porter titular després de la marxa d'Andrés Fernández, que no va renovar el seu contracte. Les últimes setmanes, el club granota havia valorat diverses alternatives, sent Dimitrievski i Horatiu Moldovan els grans favorits, segons informaven des de Las Provincias. Tanmateix, Moldovan ha signat finalment pel Real Oviedo, deixant el porter macedoni com la principal opció per reforçar la porteria d'Orriols.

Amb tot, l'interès del Levante per Dimitrievski ha anat en augment davant la necessitat urgent d'experiència i lideratge sota pals. La seva trajectòria a Primera Divisió, amb més de 130 partits disputats amb el Rayo Vallecano i una reputació de porter fiable, el converteixen en el perfil ideal per a la nova etapa de l'equip a LaLiga Hypermotion.

Les claus de la possible operació i el que pot aportar Dimitrievski al Levante

Dimitrievski té contracte amb el Valencia fins al juny de 2026 i un valor de mercat de 2,5 milions d'euros, segons Transfermarkt. Tanmateix, la situació contractual i el desig del jugador de marxar podrien facilitar una sortida a baix cost. El porter, de 31 anys, busca un projecte on torni a sentir-se important i el Levante li ofereix aquest escenari.

Si s'acaba concretant l'operació, el Levante guanyaria un porter amb reflexos, personalitat i capacitat per manar a l'àrea. Dimitrievski destaca pel seu joc aeri i pel seu lideratge, dues característiques que poden ser clau en una plantilla renovada i que necessita seguretat defensiva per assolir els seus objectius. A més, el seu ampli coneixement de LaLiga garanteix un període d'adaptació mínim, quelcom fonamental de cara a les primeres jornades del campionat.