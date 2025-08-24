El Llevant ho va confirmar, males notícies per al Barça, 'Jugarem amb': Gairebé surt bé

El retorn del Levante a Primera Divisió ha tornat al Ciutat de València una il·lusió que feia tres anys que estava continguda. Tanmateix, l'estrena a la lliga no va poder començar de pitjor manera per als granotes, que van caure a Mendizorrotza davant l'Alavés per 2-1. Amb una plantilla encara en construcció i diverses absències importants, l'equip de Julián Calero es va mostrar competitiu, però lluny de la seva millor versió. Ara, la situació canvia radicalment amb la tornada del seu jugador més determinant.
El retorn del líder ofensiu
Carlos Álvarez, el mitjapunta que va liderar l'ascens amb actuacions estel·lars, no va poder disputar la primera jornada a causa de molèsties físiques. El sevillà de 22 anys ha completat aquesta setmana els entrenaments amb normalitat i apuntava a ser titular contra el Barcelona. Finalment, va sortir com a suplent a la segona part. El seu retorn és una injecció de moral per a un equip que va dependre massa de Toljan, autor de l'únic gol a Vitòria.
El ‘24’ granota és molt més que un generador de joc. La seva capacitat per trencar línies, associar-se en espais reduïts i sumar gols el converteixen en un futbolista diferencial. Julián Calero ho sap i ha deixat clar que, tan aviat com Álvarez estigui disponible, serà indiscutible en el seu esquema.
Un Ciutat de València històricament incòmode per al Barça
L'estadi del Levante mai no ha estat una plaça senzilla per al Barcelona. En els últims enfrontaments de lliga s'han viscut partits plens de gols i sorpreses. N'hi ha prou de repassar els resultats més recents: 2-3 a la temporada 2021/22, 3-3 a la 2020/21, un 3-1 a la 2019/20 o l'inoblidable 5-4 de la 2017/18. Fins i tot a la Copa del Rei, a la 2018/19, els valencians van vèncer per 2-1 en el partit d'anada.
Aquests precedents van alimentar la sensació que el duel de dissabte podia ser molt més igualat del que dicta la teoria. I finalment va ser així. El Levante va començar guanyant 2-0 als de Hansi Flick encara que el Barça va acabar remuntant. Una derrota cruel per als valencians.
Altres dubtes i baixes al Levante
No tot són bones notícies a l'entorn llevantinista. Olasagasti, un dels fitxatges d'estiu, continua sent dubte. Calero va explicar que el migcampista “està bé, però amb pinces”, deixant entreveure que la seva participació no està assegurada. D'altra banda, Koyalipou arrossega un esquinç de turmell que li va impedir entrenar en l'última sessió, mentre que jugadors com Matturro i Arriaga encara no han pogut ser inscrits. La profunditat de banqueta, per tant, continua sent un problema a curt termini per als valencians.
Una oportunitat per canviar la dinàmica... que gairebé s'aconsegueix
La derrota a Mendizorrotza va deixar clar que el Levante necessita recuperar peces clau com més aviat millor. El calendari tampoc ajuda: enfrontar-se al Barcelona a la segona jornada era un dels majors desafiaments possibles per a un acabat d'ascendir. I per poc els surt bé.