Hansi Flick trenca el seu silenci sobre Marc Casadó: Joan Laporta ja ho sap

L'FC Barcelona enceta l'inici del curs amb la plantilla encara en procés d'ajustos i decisions transcendents. Als despatxos del club es treballen inscripcions, vendes i cessions, mentre Hansi Flick ha decidit trencar el silenci sobre un dels noms que més dubtes ha generat últimament: Marc Casadó.
La veu de Flick abans del duel contra el Levante
En la roda de premsa prèvia al partit davant el Levante, Flick va ser preguntat directament pel migcampista català. El tècnic alemany no va defugir la qüestió i va enviar un missatge contundent. “He parlat amb ell, per descomptat. Ell no vol marxar i jo no vull que marxi. Serà una temporada difícil i necessitem tots els jugadors. Ell ens dona confiança i això és el que jo vull com a entrenador”, va declarar.
Les seves paraules arriben en un moment clau. El Barça encara ha d'inscriure futbolistes com Gerard Martín, Szczesny o Roony Bardghji, però abans necessita alliberar espai salarial. El nom de Casadó havia estat sobre la taula com a possible sortida, i no faltaven pretendents disposats a llançar-se per ell.
Interès creixent des d'Anglaterra i Espanya
El canterà blaugrana acumula pretendents de pes. Des de la Premier League, equips com Wolverhampton, Bournemouth i West Ham han mostrat el seu interès a incorporar el migcampista. A LaLiga, clubs com Betis i Atlètic de Madrid també han sondejat la seva situació. A aquesta llista s'hi suma l'OM, en plena reestructuració després d'un conflicte intern que ha acabat amb Adrien Rabiot a la llista de transferibles.
Tot i aquest escenari, Casadó ha transmès la seva voluntat de quedar-se. El migcampista, format a La Masia, manté intacte el desig de triomfar amb la samarreta blaugrana, encara que sigui conscient de la ferotge competència. Pedri i De Jong són peces indiscutibles per a Flick, mentre Gavi ha recuperat la seva millor versió després de superar una greu lesió. A ells s'hi suma Marc Bernal, una altra aposta de futur del club.
La temporada passada, Casadó va saber aprofitar les lesions dels seus companys per assentar-se com a titular en diversos partits del primer tram. Tanmateix, quan De Jong va tornar, el canterà va perdre protagonisme. Aquesta campanya 25/26 arrenca amb un guió semblant al del final de la 2024/25: una competència que pot reduir els seus minuts, encara que Flick insisteix que tots seran necessaris.
Laporta i la decisió final
En aquest entramat, Joan Laporta ja coneix de primera mà la postura del seu entrenador. Flick no vol més sortides i ho ha deixat clar públicament. El club, però, manté obertes negociacions per donar sortida a altres futbolistes que sí que semblen tenir menys recorregut a la plantilla: Héctor Fort, Iñaki Peña i Oriol Romeu, les sortides dels quals es perfilen aquests dies.
Casadó, de moment, seguirà treballant sota la disciplina del primer equip. El seu futur dependrà tant de l'evolució del mercat com de les oportunitats que pugui aprofitar al terreny de joc.