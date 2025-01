Llevant i Castelló a per un jugador d'Osasuna

Club Atlético Osasuna, després de signar taules (1-1) contra el Rayo Vallecano en la passada jornada, viu un moment estable en la classificació, encara que sap que cada detall pot ser clau per afiançar la seva posició. L'equip rojillo, amb Vicente Moreno al capdavant, busca competir al màxim en cada encontre i encarar el segon tram de la temporada amb garanties. Ficar-se a Europa torna a ser possible i no passa una altra cosa pel cap dels integrants del club.

Les oficines de El Sadar estan bastant actives, tant en matèria de reforços com de possibles sortides de jugadors amb escassos minuts. L'entrenador valencià ha mostrat la seva intenció de perfilar la plantilla per augmentar la competitivitat interna i fer un salt de qualitat en la recta final. Alguns futbolistes han trobat oportunitats per sortir, ja sigui per falta d'encaix tàctic o per la necessitat d'alliberar massa salarial en aquest mercat d'hivern.

| @caosasuna

En aquest context, un dels noms propis és el d'Unai García, defensa central de 32 anys que no ha debutat a LaLiga aquesta campanya. Segons s'ha pogut saber a través de les informacions publicades per Onda Deportiva Valencia i el periodista Iván Quirós, el navarrès no entra en els plans de Vicente Moreno i està buscant un nou destí aquest mes de gener, amb el Levante UD i el CD Castellón molt pendents dels seus passos.

Ambdós clubs de LaLiga Hypermotion podrien tancar el seu fitxatge en breu, amb l'opció d'incorporar el jugador a cost zero, sempre que Osasuna rebi alguna compensació variable si es produeix un ascens a Primera. Aquesta, almenys, és l'opció que està proposant l'elenc nord.

Quasi deu anys d'osasunisme

L'entitat osasunista afronta aquest mercat d'hivern amb la intenció de donar oxigen a la seva plantilla. Després de la marxa de Nacho Vidal, la sortida d'Unai García suposaria un pas més en la remodelació silenciosa que emprèn el quadre pamplonès. El mateix Vicente Moreno va deixar entreveure que volen agilitzar la presa de decisions, per evitar turbulències quan arribin els mesos més decisius.

Unai García, format a la pedrera d'Osasuna i amb més de 200 partits disputats en el primer equip des de 2015, viu ara un moment d'incertesa. La fitxa del central, juntament amb la seva falta de minuts a la lliga, ha propiciat els rumors d'una imminent rescissió de contracte. El defensa conclou la seva vinculació amb els rojillos el 30 de juny de 2025, però la possibilitat d'alliberar-lo durant aquest mercat es perfila com l'opció més factible.

El navarrès ha disputat només dos encontres en la present temporada, ambdós a la Copa del Rei, acumulant 180 minuts. Aquests números contrasten amb el seu històric, on va arribar a sumar 212 aparicions, 11 gols i 2 assistències amb la samarreta rojilla. El seu valor de mercat ronda el milió d'euros segons Transfermarkt, encara que va arribar a estar valorat en 2,5 milions d'euros al novembre de 2022.