El Liverpool va amb tot a per un jugador de la Real Sociedad i ofereix 3 futbolistes

La temporada de la Real Sociedad marxa vent en popa, amb un Takefusa Kubo que s'ha convertit en un dels principals pilars de l'equip que dirigeix Imanol Alguacil. No obstant això, el futur del davanter nipó podria fer un gir radical si el Liverpool aconsegueix el seu objectiu de fitxar-lo per al pròxim mercat d'estiu. Segons informacions recents, els 'reds' han fixat Kubo com la seva gran prioritat per reemplaçar Mohamed Salah, la marxa del qual deixaria un enorme buit en l'atac, i han decidit posar sobre la taula una proposta inusual que inclou tres futbolistes amb els quals Arne Slot no compta, segons ha informat El Nacional.

La clàusula de rescissió del japonès està taxada en 60 milions d'euros, una xifra que a Merseyside podrien assumir, però que en principi tractarien d'abaratir mitjançant un acord negociat amb la directiva de la Real Sociedad. La fórmula ideada per convèncer els donostiarres inclou el traspàs de Federico Chiesa, més altres dos noms: Wataru Endo i una cessió del jove talent Harvey Elliott.

Federico Chiesa, aposta arriscada

En els últims anys, Chiesa s'havia consagrat com un dels extrems més prometedors d'Europa, demostrant la seva qualitat a la Fiorentina i, posteriorment, a la Juventus. Va arribar a brillar especialment a l'Eurocopa de 2021 amb la selecció italiana, sent clau per a la consecució del títol. No obstant això, els seus problemes de genoll l'han llastrat i, des de la seva arribada a Anfield fa uns mesos, no ha aconseguit recuperar el protagonisme esperat.

Els 'reds' estarien disposats a donar-li sortida de forma gairebé immediata, i veuen en la Real Sociedad un destí on podria reprendre el seu millor nivell. Per al conjunt txuri-urdin, es tracta d'un perfil extrem amb desbordament i gol, capaç d'ocupar tant la banda dreta com l'esquerra, encara que el seu estat físic continua sent la principal incògnita.

Wataru Endo com a relleu de Zubimendi

El migcampista japonès, company de Kubo a la selecció nipona, va ser important sota la direcció de Jürgen Klopp. No obstant això, des que Arne Slot va assumir la banqueta del Liverpool, Endo ha quedat relegat a un rol secundari. De 30 anys, pot actuar com a pivot o fins i tot incrustar-se a la defensa si fos necessari. Per a la Real Sociedad, l'hipotètica arribada d'Endo podria suposar una alternativa interessant en cas d'una futura sortida de Martín Zubimendi. Així mateix, Alguacil compta amb diversos migcampistes, però l'experiència i polivalència del veterà jugador asiàtic podria funcionar bé en la rotació.

Harvey Elliott, el més complicat

Per últim, el club anglès també posaria sobre la taula la cessió de Harvey Elliott, que va irrompre a la Premier League amb només 16 anys al Fulham. Encara que en temporades anteriors va mostrar detalls molt prometedors, l'enorme competència al mig del camp del Liverpool actual ha frenat en sec la seva progressió.

Un préstec a la Real Sociedad, en principi, encaixaria amb la filosofia del club basc, on es dona molt protagonisme a jugadors joves amb talent. Seria, sens dubte, un reforç “exòtic”, com assenyalen alguns analistes, i potser la promesa que més intriga generaria a la parròquia d'Anoeta. Això sí, la seva arribada es preveu més complexa, ja que és el que té més protagonisme dels tres. De fet, ja el vam veure anotar el gol de la victòria en l'última jornada de la Champions League.